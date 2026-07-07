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Meia tem lesão confirmada e centroavante é dúvida: a situação do DM do Caxias

Grupo de atletas voltou aos treinos nesta terça-feira (7) e iniciou a preparação para o confronto com o Floresta

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Rafael Rinaldi

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