Meia tem lesão confirmada e centroavante é dúvida: a situação do DM do Caxias

Ravanelli foi diagnosticado com lesão de grau 2 na coxa. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O grupo de jogadores do Caxias voltou aos treinamentos na manhã desta terça-feira (7) no CT Baixada Rubra. Com a vitória sobre a Ferroviária, pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro, a equipe de Marcelo Cabo subiu para a 6ª colocação da tabela, com 20 pontos.

O time voltará a campo no sábado (11), diante do Floresta, no Estádio Centenário. E para este desafio, o treinador grená já sabe que não poderá contar com o meia Ravanelli. Mesmo após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, o atleta teve diagnosticada uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e iniciou o tratamento conservador.

Para a função, a principal alternativa é Marcelo Freitas, que iniciou o confronto com a Ferroviária. João Lucas e Matheus Anjos são as outras opções para o setor.

— Eu acho que vai muito do que o jogo pede e do que o treinador entende. Se o treinador precisar de uma saída, uma criação melhor num jogo, eu posso ser essa opção. Se optar por chegar um pouquinho mais adiantado, como meia, também já joguei. Eu não tenho dificuldade nenhuma em me adaptar e em jogar em posições no meio — confirmou Marcelo Freitas.

Preocupação com artilheiro

O centroavante Salatiel foi o principal desfalque do Caxias nas últimas duas partidas da equipe na competição. O artilheiro do Grená na Série C, com cinco gols, teve uma pubalgia. Ele vem acusando desconforto há alguns jogos e, por isso, requer cuidado diário. Ele iniciou a transição física e é dúvida para o sábado.

Quem pode ser a novidade no banco de reservas é o atacante Dentinho. Reforço contratado para a sequência da temporada, o atleta de 29 anos deve ser apresentado pelo clube até quinta-feira (9) e, se tiver o nome regularizado até sexta no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, deverá ser relacionado pelo técnico Marcelo Cabo.