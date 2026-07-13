Meia supera duas lesões seguidas e reforça o Juventude na Série B e Copa do Brasil

Pablo Roberto tem dois gols pelo Juventude na temporada. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude ganhou um reforço para a sequência de sua caminhada na Série B do Brasileirão e Copa do Brasil. Após amargar um longo período de 15 rodadas afastado dos gramados por lesão, o meia Pablo Roberto está de volta aos planos do técnico Maurício Barbieri.

O meia participou do jogo-treino realizado na manhã desta segunda-feira (13), no Centro de Treinamentos do clube, que terminou empatado em 1 a 1 contra o Esportivo. O teste serviu para dar a minutagem e ritmo para o atleta.

O drama de Pablo Roberto começou logo na estreia da competição nacional, quando o Alviverde foi superado pelo Avaí. Naquele jogo, ele teve uma lesão na coxa. Após sair do DM, ele sofreu uma nova lesão, mais grave.

Relacionado para o último confronto diante do Vila Nova, o meia permaneceu no banco de reservas. Além de testar a sua própria resposta física após os problemas clínicos, a atividade deu ritmo aos atletas que vêm recebendo menos oportunidades nas partidas oficiais.

— Para mim, uma atividade como essa é excelente. Venho de duas lesões seguidas na região posterior da coxa — sofri uma de grau 2 e, um mês depois, quando ensaiava o retorno, tive uma de grau 3. Voltar agora em um amistoso é muito produtivo para pegar ritmo, não apenas para mim, mas para todos os companheiros que estão jogando menos. Além de o treinador poder me observar, ele consegue avaliar todo o grupo — avaliou Pablo Roberto.

Durante as 15 rodadas em que Pablo Roberto esteve sob os cuidados do departamento médico, o Juventude encontrou estabilidade e embalou uma sequência de resultados positivos, fixando-se no pelotão de cima. Ciente do bom momento da equipe, o meia projetou uma concorrência leal.

— O nosso plantel é muito qualificado. Passamos por um período com vários desfalques por lesão, mas quem entrou para substituir deu conta do recado e fez o papel muito bem feito. O meu retorno representa uma disputa sadia. Eu vou competir, vou buscar o meu espaço porque quero jogar, sabendo perfeitamente que quem hoje é titular também quer manter a vaga. Sei que não vai ser fácil reconquistar o espaço, mas será uma concorrência honesta — garantiu o Pablo.

Filosofia do "Degrau em Degrau" Contra a Ansiedade

Com o Juventude as primeiras colocações da Série B e mantendo uma sequência invicta de cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, a torcida cria uma expectativa pelo topo da tabela. Pablo Roberto, contudo, pregou a calma e elogiou a consistência mental que o grupo possui para absorver as cobranças externas sem perder o foco no objetivo final.