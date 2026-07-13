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Meia supera duas lesões seguidas e reforça o Juventude na Série B e Copa do Brasil

Jogador retorna após 15 jogos fora, reforçando o Papo que está invicto há cinco partidas na Série B

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Tiago Nunes

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