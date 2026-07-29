Meia do Caxias revela como foi ida do presidente ao vestiário para remobilizar atletas

Marcelo Freitas comentou reunião do elenco com o presidente Roberto de Vargas. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O momento ruim do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro fez com que o presidente Roberto de Vargas descesse ao vestiário. Na segunda-feira (27), o elenco se reuniu com o mandatário grená para uma conversa. E ouviu do dirigente um discurso de remobilização para as quatro rodadas finais da primeira fase.

— Foi um papo muito bom. O presidente pediu pra nós, jogadores, comissão, um pouco mais de mobilização pelas partidas que a gente vai ter porque é como se fossem, de fato, finais. E ele nos passou confiança. Ele está do nosso lado no momento que mais precisamos. Ele também tem responsabilidade nisso tudo. Ele é o maior responsável por contratar, por demitir. A gente também tem que dar respaldo para ele e, de fato, externamos também a nossa confiança no grupo e na comissão — comentou o meia Marcelo Freitas.

A ida de Roberto de Vargas ao vestiário também reforçou o respaldo no trabalho de Marcelo Cabo, principal alvo das vaias do torcedor pelo momento do clube na competição nacional. O Caxias optou por dar sequência ao que vem sendo feito no Estádio Centenário e, com duas semanas até a partida com o Itabaiana, tentar reanimar o elenco.

— A gente esperava estar mais tranquilo na tabela. E se você ver os jogos em casa, em todos poderíamos sair com a vitória. Temos performado. Isso não preocupa a gente — comentou Marcelo Freitas.

"Fui cobrado pelo meu próprio filho"

Diante do Botafogo-PB, bem como nas partidas anteriores dentro de casa contra Floresta e Anápolis, o Caxias não conseguiu converter em gols as oportunidades criadas e foi castigado ao fim da partida, sem conseguir as vitórias.

Marcelo Freitas teve chances para marcar diante dos paraibanos, mas não converteu. E o meia grená revelou que a cobrança por fazer o gol inicia na própria casa do atleta.

— Foi o jogo que eu mais finalizei. Infelizmente não consegui fazer o gol. Acredito que falte mais tranquilidade. Eu fui cobrado pelo meu próprio filho de sete anos porque eu não chutei no gol e passei a bola (para Jhonatan Ribeiro) quando a gente saiu em um contra-ataque. Então, eu não recebo cobrança daqui, recebo também em casa. Ter mais tranquilidade para decidir melhor o que fazer — comentou o atleta, que finalizou: