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Meia do Caxias revela como foi ida do presidente ao vestiário para remobilizar atletas

Marcelo Freitas ainda comentou sobre o momento vivido pelo clube na Série C do Brasileiro e da remobilização para as quatro rodadas finais da primeira fase

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Rafael Rinaldi

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