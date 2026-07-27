Matemática da Série B: confira as probabilidades de acesso, playoffs e rebaixamento do Juventude na virada de turno

Elenco segue unido em busca do retorno à elite. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Com o encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro e o início do returno, a disputa pelas vagas na elite do futebol nacional ganhou dados matemáticos concretos. Um levantamento realizado pelo Globo Esporte (Gato Mestre) analisou as probabilidades de cada clube em três frentes: acesso direto (campeão e vice), classificação para os playoffs do mata-mata (3º ao 6º lugar) e risco de rebaixamento para a Série C.

O Juventude surge em situação altamente favorável. Segundo o estudo, o Alviverde tem 25,92% de chance de conquistar o acesso direto para a Série A. Na briga pelas duas vagas diretas, a equipe da Serra detém o terceiro maior percentual da competição, figurando atrás apenas do Criciúma (72,12%) e do Operário-PR (38,64%). Logo abaixo do Verdão aparecem o Novorizontino (19,17%) e o Fortaleza (11,63%).

Liderança Absoluta na Corrida pelos Playoffs

Quando o assunto é a classificação para a fase de playoffs — em que do 3º ao 6º colocado disputam um mata-mata pelas duas vagas restantes na primeira divisão —, o Juventude lidera o ranking nacional com 48,15% de probabilidade.

Nesta disputa intermediária de acesso, a equipe de Maurício Barbieri supera concorrentes diretos como Novorizontino (45,42%), Operário-PR (44,02%), Vila Nova (40,82%) e Fortaleza (40,28%). Com esse desempenho, o Papada consolida-se como o clube com maior probabilidade estatística de terminar o campeonato dentro do bloco de classificação para o mata-mata.

Risco quase nulo de rebaixamento

Enquanto a parte inferior da tabela registra situações dramáticas — com América-MG (99,99%) e Ponte Preta (99,93%) praticamente rebaixados, além de Ceará (62,25%) e Londrina (39%) em zona de perigo —, o Juventude vive uma realidade oposta e tranquila. A matemática indica que a probabilidade de queda do Verdão é de apenas 0,06%, um risco virtualmente nulo.

Entenda a metodologia dos cálculos

Os percentuais foram calculados pelo Globo Esporte em parceria com o economista Bruno Imaizumi. O modelo matemático executa 10 mil simulações virtuais para cada partida a ser disputada até o final do campeonato, testando todas as combinações de resultados possíveis a partir da posição atual da tabela.

As projeções são recalculadas a cada rodada finalizada, adaptando-se imediatamente aos novos desempenhos, gols e pontuações atualizadas de cada clube.

Resumo das probabilidades Estatísticas

Chances de acesso Direto (1º e 2º Colocados)

Criciúma: 72,12%

72,12% Operário-PR: 38,64%

38,64% Juventude: 25,92%

25,92% Novorizontino: 19,17%

19,17% Fortaleza: 11,63%

11,63% Vila Nova: 11,56%

11,56% Atlético-GO: 4,86%

4,86% São Bernardo: 3,93%

3,93% Sport: 3,78%

3,78% Athletic Club: 2,88%

Chances de avançar aos Playoffs (3º ao 6º Colocados)