Marcelo Demoliner é vice-campeão de duplas do ATP 250 de Gstaad

Demoliner (E) disputou pela segunda vez a decisão na Suíça. EFG Swiss Open Gstaad / Divulgação

O caxiense Marcelo Demoliner e o norte-americano Robert Galloway foram derrotados neste domingo (19) na final de duplas do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. Em sets diretos, eles caíram diante do austríaco Lucas Miedler e o australiano Marc Polmans, por 6/3 e 6/4.

Esta foi a 17ª final de duplas na carreira do jogador de 37 anos, que já conquistou cinco títulos na ATP e que em 2023 foi vice em Gstaad ao lado do holandês Matwé Middelkoop, após perderem para os suíços Dominic Stricker e Stanislas Wawrinka.

Demoliner iniciou a semana como número 72 do ranking mundial de duplas e deve ganhar seis lugares com a campanha da semana.