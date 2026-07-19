Esportes

Na Suíça
Notícia

Marcelo Demoliner é vice-campeão de duplas do ATP 250 de Gstaad

Dupla com o norte-americano Robert Galloway perdeu para Miedler e Polmans em sets diretos; Demoliner soma 17 finais de duplas na carreira.

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Maurício Reolon

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