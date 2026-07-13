Marcelo Casanova é campeão do Pan-Americano e Oceania na preparação para Los Angeles 2028

Atleta disputa categoria J2M, até 95kg. Recreio da Juventude / Divulgação

Com foco na preparação para as Paralimpíadas de Los Angeles, em 2028, o judoca Marcelo Casanova participou de duas competições no último final de semana. No sábado (11), ele foi vice-campeão do Grand Prix Internacional, e no domingo (12), garantiu o primeiro lugar no Pan-Americano e Oceania.

No primeiro torneio, o atleta do Recreio da Juventude entrou na semifinal, por ser o líder no ranking, e venceu o norte-americano Benjamin Goodrich, mas parou no francês Hélios Latchoumanaya e ficou com a medalha de prata.

No dia seguinte, reencontrou o judoca dos Estados Unidos da América em uma disputa no formato de melhor de três. Com dois ippons em duas lutas, garantiu o topo mais alto do pódio.