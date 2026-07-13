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Marcelo Casanova é campeão do Pan-Americano e Oceania na preparação para Los Angeles 2028

Judoca caxiense ainda conquistou a prata no Grand Prix Internacional, neste final de semana

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Camila Corso

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