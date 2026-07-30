Maicon Roncen busca manter liderança em etapa inédita da Super Truck Elite

Mais importante que o destaque, é a consistência. Na Copa Truck Elite, o piloto gaúcho Maicon Roncen quer manter o bom trabalho desenvolvido ao longo da temporada e permanecer na liderança da categoria. Para isso, tem uma nova etapa neste final de semana, no Autódromo de Cuiabá.
A quinta etapa tem um momento histórico. Pela primeira vez, os competidores correrão no circuito mato-grossense. Por conta do forte calor, uma das principais características do local, a etapa será a única da temporada realizada no período noturno, trazendo um novo desafio para as equipes.
Maicon é líder na competição e soma 116 pontos, 104 a mais do que o segundo colocado. O piloto da Tiger Team Race mantém a estratégia de priorizar a regularidade e trabalha para evitar contratempo com o caminhão Mercedes #97.
— Vamos para uma etapa inédita, em um circuito novo para a categoria e com a corrida acontecendo à noite, o que torna o desafio ainda maior. Nosso objetivo é fazer duas provas consistentes, somar bons pontos e seguir na liderança do campeonato — destacou o caxiense.
As duas corridas serão disputadas no sábado (1º). A primeira inicia às 20h40min e a segunda, às 21h13min. O canal da Copa Truck e do Acelerados, no Youtube, transmitem a quinta etapa.