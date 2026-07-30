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Calor mato-grossense
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Maicon Roncen busca manter liderança em etapa inédita da Super Truck Elite

Piloto gaúcho volta a correr neste final de semana, em Cuiabá

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Camila Corso

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