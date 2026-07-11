Lateral descarta saída do Caxias após receber proposta da Ponte Preta: "Jogar de graça não dá"

Defensor chegou no Grená no início da temporada. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O empate sem gols com o Floresta frustrou o torcedor e os jogadores do Caxias neste sábado (11). Pela 14ª rodada da Série C, o Grená dominou a partida, mas não foi efetivo diante de uma defesa estruturada do visitante e empatou em 0 a 0.

Na saída de campo, o lateral-esquerdo Roberto falou sobre as oportunidades desperdiçadas, que deixam um gosto amargo para a sequência do torneio.

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— A gente comandou o jogo inteiro, mas sempre nos cobramos para matar as chances que temos, porque foi um empate que deixa um gosto ruim. Poderíamos estar bem melhor e mais tranquilos no campeonato — disse o jogador.

Com o empate diante do Floresta, o Caxias fica com 21 pontos e depende de resultados paralelos para não sair do G-8 ao final da rodada.

Contratado no início de 2026, Roberto assumiu a titularidade no setor e se tornou peça fundamental na equipe de Marcelo Cabo. Com a nova janela de transferências, a Ponte Preta, que está na Série B, o procurou para um acerto, mas o atleta descartou a saída do Estádio Centenário.