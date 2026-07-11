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Lateral descarta saída do Caxias após receber proposta da Ponte Preta: "Jogar de graça não dá"

Jogador falou na saída de campo no empate sem gols com o Floresta, pela Série C do Brasileiro

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Camila Corso

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