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Juventude visita o Náutico em busca da quarta vitória seguida na Série B

Equipe alviverde entra em campo, neste domingo (5), às 20h30min, no estádio dos Aflitos 

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Eduardo Costa

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