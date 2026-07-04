Juventude visita o Náutico em busca da quarta vitória seguida na Série B

Fábio Lima é titular do Juventude com o técnico Maurício Barbieri. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude vive um ótimo momento na Série B. O time do técnico Maurício Barbieri buscará a quarta vitória seguida na competição, no confronto diante do Náutico. A partida será neste domingo (5), às 20h30min, no estádio dos Aflitos, em Recife.

Uma nova vitória fará o Juventude alcançar sua melhor sequência na competição. O time já venceu três partidas consecutivas entre a quarta e a sexta rodada. Agora, busca superar a própria marca e chegar ao quarto triunfo seguido no campeonato.

— Acredito que depois da vitória diante do Ceará, trabalhamos muito firme essa semana. Estamos indo com convicção de que podemos ganhar o jogo. Respeitando o adversário, sabemos que é um adversário muito difícil. E sabendo que jogar lá também é muito difícil, mas trabalhamos firme. E, se Deus quiser, vamos sair com o resultado positivo — comentou o atacante Fábio Lima.

Antes do bom momento, o Juventude chegou a ficar quatro jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a confiança foi retomada para a sequência da temporada.

Para o atacante Fábio Lima, a situação do Verdão na Série B serve de afirmação para evoluir. Antes de chegar ao Juventude, o jogador ficou duas temporadas na Bulgária e precisou de uma readaptação ao futebol brasileiro.

— Acredito que confiança. Também por vir de dois anos lá da Europa, a volta pro Brasil me atrapalhou um pouco, mas depois com o passar do tempo, fui ganhando confiança, principalmente da comissão, dos atletas, e todos aqueles que envolvem o Juventude — afirmou o jogador, que completou:

— A adaptação demorou um pouco. Não estava conseguindo dormir bem, até minha família também para se adaptar estava ruim, minha esposa, minha filha, e com o tempo a gente foi se ajustando e graças a Deus tudo normalizou.

Além da adaptação fora de campo, Fábio Lima precisou se readaptar às ideias dentro das quatros linhas. Diante do Náutico, o atacante chegará ao seu 14º jogo nesta Série B, tempo suficiente para se sentir melhor.