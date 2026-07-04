Juventude visita o Náutico em busca da quarta vitória seguida na Série B

O Juventude vive um ótimo momento na Série B. O time do técnico Maurício Barbieri buscará a quarta vitória seguida na competição, no confronto diante do Náutico. A partida será neste domingo (5), às 20h30min, no estádio dos Aflitos, em Recife.
Uma nova vitória fará o Juventude alcançar sua melhor sequência na competição. O time já venceu três partidas consecutivas entre a quarta e a sexta rodada. Agora, busca superar a própria marca e chegar ao quarto triunfo seguido no campeonato.
— Acredito que depois da vitória diante do Ceará, trabalhamos muito firme essa semana. Estamos indo com convicção de que podemos ganhar o jogo. Respeitando o adversário, sabemos que é um adversário muito difícil. E sabendo que jogar lá também é muito difícil, mas trabalhamos firme. E, se Deus quiser, vamos sair com o resultado positivo — comentou o atacante Fábio Lima.
Antes do bom momento, o Juventude chegou a ficar quatro jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a confiança foi retomada para a sequência da temporada.
Para o atacante Fábio Lima, a situação do Verdão na Série B serve de afirmação para evoluir. Antes de chegar ao Juventude, o jogador ficou duas temporadas na Bulgária e precisou de uma readaptação ao futebol brasileiro.
— Acredito que confiança. Também por vir de dois anos lá da Europa, a volta pro Brasil me atrapalhou um pouco, mas depois com o passar do tempo, fui ganhando confiança, principalmente da comissão, dos atletas, e todos aqueles que envolvem o Juventude — afirmou o jogador, que completou:
— A adaptação demorou um pouco. Não estava conseguindo dormir bem, até minha família também para se adaptar estava ruim, minha esposa, minha filha, e com o tempo a gente foi se ajustando e graças a Deus tudo normalizou.
Além da adaptação fora de campo, Fábio Lima precisou se readaptar às ideias dentro das quatros linhas. Diante do Náutico, o atacante chegará ao seu 14º jogo nesta Série B, tempo suficiente para se sentir melhor.
— Eu acho que uma das maiores dificuldades é que atuei muito tempo fora na ala, uma função que até no meu antigo clube, no ABC, tinha feito bem. Então, fica meio que travado por eu ser um extremo rápido — finalizou.