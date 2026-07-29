Esportes

1 a 0
Notícia

Juventude vence o Avaí nos acréscimos e volta à vice-liderança da Série B

Lucas Alves marcou o gol da vitória alviverde aos 49 minutos da etapa final

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Rafael Rinaldi

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