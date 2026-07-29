Juventude vence o Avaí nos acréscimos e volta à vice-liderança da Série B

Em uma noite chuvosa, o Juventude superou o Avaí e as condições do gramado para conquistar uma importante vitória sobre o Avaí, por 1 a 0, que o recoloca o time na vice-liderança da Série B do Brasileiro, com 35 pontos. Lucas Alves marcou o gol que garantiu três pontos ao Verdão.
Agora, o Ju dá um tempo no Campeonato Brasileiro para a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, com o primeiro duelo ocorrendo no sábado (1º), em Belo Horizonte.
Campo pesado
O Juventude iniciou a partida com Nathan Santos na ala direita e com três atacantes. Do outro lado, Alan Aal apostou na experiência do centroavante Léo Gamalho, 40, para ser decisivo devido às circunstâncias de um gramado pesado.
Nos primeiros 10 minutos, o Verdão criou duas boas chances para abrir o placar com Alisson Safira. Na primeira, o centroavante não chegou a tempo para completar o carrinho; logo depois ele cabeceou com precisão no canto, para grande defesa de Igor Bohn.
Bem postados defensivamente, os catarinenses impediram o Verdão de se aproximar da área nos minutos seguintes, arrastando o tempo a seu favor. Nem a bola parada, recurso em que o Ju teve bastante êxito ao longo da Série B, estava entrando na área com qualidade.
Aos 29, Raí Silva cobrou escanteio no meio da área para Lucas Mineiro; o volante venceu a defesa pelo alto e cabeceou em cima de Igor Bohn, que salvou no susto.
Do outro lado, o Avaí não sujou o fardamento de Jandrei no primeiro tempo. O goleiro alviverde não precisou fazer nenhuma defesa. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio, MP obrigou Igor Bohn a evitar o gol olímpico.
GOL NO FIM
As duas equipes voltaram do intervalo sem alterações. E logo no começo, MP recebeu na área, driblou Alysson e bateu para grande defesa do goleiro catarinense. Mas aos poucos, o Avaí foi chegando mais ao ataque, com bolas alçadas pra área. O que obrigou Maurício Barbieri a mexer na formação colocando Aderlan na direita e Alan Kardec, ao lado de Safira, com dois homens de referência na área.
Mas como a bola pouco chegava para finalização dos centroavantes, Barbieri ousou fazer uma nova troca, tirando MP e colocando Luan Martins no meio, na tentativa de fazer com que a equipe tivesse maior volume por dentro.
Aos 31, finalmente o Ju chegou com perigo na primeira vez em que Alan Kardec recebeu com liberdade, ele invadiu a área, mas parou no travessão. Logo depois, Lucas Alves e Diogo Barbosa entraram na equipe alviverde.
Aos 43, Messias caiu no gramado acusando dores musculares, mas como Maurício Barbieri já havia feito as cinco substituições, ele optou em ficar em campo para completar número, já que não tinha condições sequer de caminhar direito.
E o esforço do time e a estrela de Barbieri brilharam mais forte nos acréscimos. Em bola alçada pra área, Rodrigo Sam rolou na segunda trave e Lucas Alves empurrou para o fundo das redes. Apesar da arbitragem de campo anular o lance, o VAR fez a correção e confirmou o importante gol da vitória por 1 a 0.
Ficha
Juventude 1x0 Avaí
20ª rodada da Série B
Alfredo Jaconi
JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan Santos (Aderlan, 14/2º) Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza (Diogo Barbosa, 32/2º); MP (Luan, 22/2º), Fábio Lima (Alan Kardec, 14/2º) e Alisson Safira (Lucas Alves, 33/2º). Técnico: Maurício Barbieri
AVAÍ: Igor Bohn; Wallison (Isaías, 50/2º), Allyson (Reynaldo, 20/2º), Jefferson Maciel e DG; Zé Ricardo (Paulo Vitor, , 20/2º), Luiz Henrique, Daniel Penha, Jean Lucas (William, 37/2º), Thayllon (Cipriano, 37/2º) e Léo Gamalho.. Técnico: Allan Aal.
Gol: Lucas Alves, aos 49 minutos, no segundo tempo.
Cartões amarelos: Rodrigo Sam (J). Allyson, Daniel Penha (A).
Arbitragem: Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Fernanda Kruger (MT) e Nathan Martins (PR). VAR: José Cláudio Rocha Filho (PR).