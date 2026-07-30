Juventude terá mudanças na zaga e pode ter novidade na delegação para enfrentar o Atlético-MG 

Técnico do Juventude, Maurício Barbieri, ganhou problemas. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Após vencer o Avaí em um jogo muito desgastante pela Série B do Brasileirão, o técnico Maurício Barbieri muda a mentalidade da equipe para a Copa do Brasil. O Juventude realizou um treinamento na manhã desta quinta-feira (30), no Centro de Treinamentos, com foco no Atlético Mineiro, sábado (1º), às 19h30min, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final do Torneio Nacional.

A principal dor de cabeça de Barbieri está no sistema defensivo. Dos três zagueiros, dois devem ser desfalques para a partida contra o Galo. Um nome está fora e outro ainda é dúvida, mas dificilmente viajará. O zagueiro Rodrigo Sam levou terceiro cartão amarelo na classificação diante do São Paulo, por 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi. Assim, ele cumprirá a suspensão automática na partida de ida.

A situação que mais preocupa é a do zagueiro Messias. O atleta terminou o jogo contra o Avaí, na vitória por 1 a 0, no Jaconi, praticamente sem conseguir caminhar. Ele preferiu ficar até o último minuto em campo, mesmo pulando com uma perna só. O jogador terminou o jogo como atacante, isolado no setor ofensivo e não conseguia apoiar a perna. O jogador sentiu a coxa direita.

O técnico do Verdão deverá escalar uma zaga inédita nesta temporada, com Titi, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo. Assim, os jovens Kauã e Bernardo da base podem ser relacionados.

Outra mudança pode ocorrer na lateral-direita com retorno de Aderlan. Nathan Santos jogou contra o Avaí, mas não teve boa apresentação e defensivamente não contribui muito.

Um provável time do Juventude tem: Jandrei; Titi, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Aderlan (Raí Ramos), Lucas Mineiro, Raí Silva e Patrick Lanza; MP, Fábio Lima (Luan Martins) e Alisson Safira.

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