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Juventude terá mudanças na zaga e pode ter novidade na delegação para enfrentar o Atlético-MG 

Verdão terá defesa inédita devido aos desfalques e pode contar com atacante paraguaio em decisão pelo torneio nacional

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Tiago Nunes

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