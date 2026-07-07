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Juventude tem definidos datas e horários dos jogos da 19ª à 24ª rodada da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos confrontos para o início do returno da competição

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Eduardo Costa

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