Juventude tem definidos datas e horários dos jogos da 19ª à 24ª rodada da Série B

Juventude segue na briga pelo G-6 da Série B. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 19 a 24 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Juventude conheceu as datas, horários e locais de mais seis confrontos da competição nacional.

Atualmente a competição está na 16ª rodada. O próximo compromisso alviverde será diante do Vila Nova-GO, líder da Série B, na sexta-feira (10), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. Dos próximos quatro jogos, três serão em Caxias do Sul. Depois tem Cuiabá como mandante, fora diante do Botafogo-SP e volta a atuar em casa diante do Avaí.

A Série B deste ano terá ao final das 38 rodadas, os dois primeiros times com maior pontuação subindo diretamente à Série A. Já os que ficarem entre a terceira e a sexta posição, disputam as outras duas vagas do acesso em play-offs.

Atualmente, o Juventude ocupa a quinta colocação com 26 pontos e 54% de aproveitamento.

Próximos jogos do Juventude

17ª rodada

10/07 - 19h - Juventude x Vila Nova-GO

18ª rodada

17/07 - 19h - Juventude x Cuiabá

19ª rodada

23/07 - 21h30min - Botafogo-SP x Juventude

20ª rodada

28/07 - 19h30min - Juventude x Avaí

21ª rodada

09/08 - 16h - Novorizontino x Juventude

22ª rodada

15/08 - 18h30min - Juventude x Fortaleza

23ª rodada

18/08 - 21h35min - Goiás x Juventude