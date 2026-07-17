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Juventude recusa proposta por titular antes da virada de turno da Série B do Brasileirão

Clube já contratou três reforços e recusou oferta por atleta do grupo de jogadores do técnico Maurício Barbieri

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Tiago Nunes

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