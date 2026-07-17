Juventude recusa proposta por titular antes da virada de turno da Série B do Brasileirão

Elenco não deve perder nomes para a sequência da competição Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude já tem três jogadores contratados para a sequência da Série B do Brasileirão. Os atacantes Lucas Alves, Léo Jabá e Luís Amarilla. Agora, o departamento de futebol acompanha as movimentações para ver se o time precisará de mais algum nome.

Na última semana, o Juventude recusou uma proposta pelo lateral-direito Raí Ramos. Atleta que atualmente é titular da equipe e entrou em campo de 19 jogos na temporada. O jogador tem uma assistência. A proposta era de outro clube da Série B do Brasileiro.

Por outro lado, o clube tenta ampliar o vínculo do jovem zagueiro Kauã Costa, que recebeu sondagem do futebol europeu recentemente. O atleta tem contrato até o fim de janeiro de 2027.

Atualmente, o técnico Maurício Barbieri conta com três laterais para o lado direito. Além de Ramos, Aderlan e Nathan Santos disputam a posição. Aderlan chegou durante a disputa da Série B e tinha assumido a titularidade, mas está em recuperação de lesão no Departamento Médico.