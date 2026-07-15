Juventude recebe sondagem de ex-clube do goleiro Vozinha por zagueiro e nega negociação por atleta do Palmeiras

Zagueiro Kauã Costa integra o elenco profissional do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Enquanto o técnico Maurício Barbieri realiza as atividades no Centro de Treinamentos do Juventude, o departamento de futebol trabalha em um mercado que começa a se movimentar de forma mais intensa nos bastidores. Depois de ter acertado os reforços de Lucas Alves e Léo Jabá para o setor de ataque, mais um nome está contratado: o centroavante Luís Amarilla.

O atleta chegou a Caxias do Sul para realizar exames e assinar o empréstimo com o Verdão até o fim do ano. Ele pertence ao Cerro Porteño, do Paraguai.

Por outro lado, o clube negou que esteja contratando uma jovem promessa do Palmeiras. Na segunda-feira, a imprensa paulista informou o acerto do empréstimo do volante Luís Pacheco, 18 anos, ao clube da Serra. O atleta é natural de Lajeado e atuou na base do Juventude. Ele deixou o Papo em 2021, quando fez parte do time sub-13. Contudo, o Ju nega o retorno do atleta para disputa da Série B do Brasileirão.

Ex-clube de Vozinha sonda jovem

Um nome de destaque do time sub-20 do Juventude, finalista do Gauchão, recebeu uma sondagem do futebol europeu. Kauã Costa, 20 anos, marcou sete gols pela equipe, mesmo atuando como zagueiro. O atleta recebeu sondagem do Chaves de Portugal, clube onde o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, atuou nas últimas duas temporada. O arqueiro de 40 anos ficou conhecido na Copa do Mundo e foi o grande destaque da seleção de Cabo Verde no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.