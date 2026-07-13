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Juventude oficializa atacante e técnico analisa características dos novos reforços

Artilheiro do Paranaense com 11 gols assinou até 2027 com Verdão e já está disponível para enfrentar o Cuiabá

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Tiago Nunes

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