Juventude oficializa atacante e técnico analisa características dos novos reforços

Atleta Lucas Alves esteve em campo contra o Esportivo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O empate em 1 a 1 contra o Esportivo, em jogo-treino realizado na manhã de segunda-feira (CT) no Centro de Treinamentos do clube, deu as primeiras pistas de como o técnico Maurício Barbieri pretende usar os novos reforços do Juventude. A atividade serviu como cartão de visitas para os dois novos atacantes contratados pelo Verdão.

A comissão técnica observou Lucas Alves durante toda a segunda metade da atividade, assim como o atacante Léo Jabá. Com a documentação regularizada, Alves já está à disposição de Barbieri para o próximo confronto diante do Cuiabá, sexta-feira (17), às 19h, no Jaconi.

Por outro lado, Léo Jabá — autor do gol do Juventude no jogo-treino — terá de esperar um pouco mais. O jogador cumpre punição por doping decorrente de uma punição sofrida em 2025, quando defendia o São Bernardo no futebol paulista, e só estará apto a estrear oficialmente a partir de agosto.

Após a vitória sobre o Vila Nova, o técnico Maurício Barbieri avaliou os perfis táticos dos novos comandados. Para o treinador, a chegada das peças preenche lacunas específicas de velocidade e repertório técnico na última linha de campo.

— Em relação aos reforços que estão chegando para o elenco, temos o Léo Jabá, que vem de um período de inatividade, mas possui uma característica importante para o nosso modelo de jogo, justamente por sua capacidade de transição, velocidade e drible — disse o técnico que completou:

— O Lucas Alves tem o perfil de atuar um pouco mais como um segundo atacante. Ele apresenta um bom poder de desequilíbrio no terço final do campo e boa finalização. Lucas teve ótimos números no início do ano, foi o artilheiro do Campeonato Paranaense, e chega em ritmo de jogo para ajudar nosso setor ofensivo.

Lucas Alves assina em definitivo até 2027

Horas após o término da atividade tática no CT, a diretoria do Juventude oficializou a contratação definitiva de Lucas Alves até o fim de 2027. Natural de Foz do Iguaçu (PR) e formado nas categorias de base do Grêmio, o atacante dividiu o primeiro semestre de 2026 entre o Foz do Iguaçu e o Figueirense.

Pelo clube paranaense, Lucas foi o grande protagonista do torneio estadual, fechando a competição como o principal artilheiro ao balançar as redes 11 vezes em 26 partidas. Na sequência, transferiu-se para o Figueirense, clube pelo qual entrou em campo em 16 oportunidades e anotou quatro gols antes de aceitar o projeto do Verdão.

Paraguaio próximo

O pacote de reforços para o técnico Maurício Barbieri deve ganhar mais um componente nos próximos dias. A diretoria alviverde encaminha os detalhes finais para selar a chegada do atacante paraguaio Luis Amarilla ao Estádio Alfredo Jaconi.