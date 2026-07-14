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Juventude enfrenta Cuiabá com dois desfalques e busca manter invencibilidade na Série B

Verdão enfrenta o Cuiabá sem dois volantes, ambos suspensos. A equipe está invicta há cinco partidas na Série B

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Tiago Nunes

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