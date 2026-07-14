Juventude enfrenta Cuiabá com dois desfalques e busca manter invencibilidade na Série B

Técnico Maurício Barbieri é um dos pendurados para enfrentar o Cuiabá. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Depois de realizar um jogo-treino na segunda-feira com os atletas que não atuaram os 90 minutos da partida diante do Vila Nova, o técnico Maurício Barbieri começou a desenhar a escalação do Juventude que entrará em campo contra o Cuiabá, na sexta-feira (17), às 19h, pela Série B do Brasileirão.

O treinador não contará com dois atletas suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os volantes Lucas Mineiro e Mandaca vão cumprir suspensão automática na próxima rodada e ficam de fora. Ambos atuaram no jogo-treino contra o Esportivo, no começo da semana. Seguem fora da equipe os laterais Aderlan e Diogo Barbosa.

Mandaca foi titular na vitória sobre a equipe de Goiás. Assim, a possibilidade maior é a entrada de Fábio Lima no ataque, com Raí Silva sendo novamente recuado. Pablo Roberto é outra opção, mas o atleta retornou a pouco tempo de um longo período sem jogos após duas lesões seguidas. Ele participou de todo o segundo tempo da atividade do começo da semana.

Lucas Mineiro não começou como titular a rodada anterior. Assim, a tendência é a permanência de Luan Martins. Nas demais posições, o técnico Maurício Barbieri deve repetir o time para buscar a manutenção da invencibilidade na Série B, que já chega a cinco jogos com quatro vitórias e um empate.

O provável time tem Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, MP e Safira (Alan Kardec).

O Papo é 5º colocado com 29 pontos na competição e busca encostar no líder, o Criciúma, com 33.