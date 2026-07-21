Juventude empata com o Vitória no Brasileirão Sub-17

Confronto foi válido pela 9ª rodada. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude conquistou mais um ponto no Brasileirão Sub-17. Pela nona rodada, o Alviverde saiu atrás, mas buscou o empate em 1 a 1 com o Vitória. O jogo aconteceu no CFAC, na tarde chuvosa desta terça-feira (21).

O primeiro tempo foi de tentativas sem sucesso. Logo no início, Nathan puxou o contra-ataque, mas parou na defesa adversária. No fim, o atacante arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave. A etapa inicial com o cabeceio de Roberth, após cobrança de escanteio, novamente afastado pelos baianos.

Aos três minutos da etapa complementar, o Leão da Barra abriu o placar, com Hugo Furtado, em cobrança de falta.

O Ju porém, não desistiu de buscar, ao menos, um ponto. Até que, aos 36 minutos, Lisboa apareceu. O atacante recebeu a bola na entrada da área, limpou a marcação e balançou as redes. Com o empate, o Papo chega aos 10 pontos na competição e está em 15º lugar.

O próximo duelo é Alviverde. O time de Euller Borges tem duas semanas até o jogo com o Palmeiras, pela 10ª rodada. A partida acontece na terça-feira (4), às 16h, na Arena Barueri.