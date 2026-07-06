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Juventude empata com o Náutico e permanece no G-6 da Série B

Verdão é melhor no primeiro tempo, mas vê o adversário crescer na segunda etapa e fica no 0 a 0 pela 16ª rodada

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Rafael Rinaldi

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