Juventude empata com o Náutico e permanece no G-6 da Série B

Equipe de Alisson Safira quebrou uma sequência de três vitórias seguidas na competição. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude/Divulgação

Pouco mais de duas mil pessoas deixaram a frustração pela eliminação precoce do Brasil na Copa de lado e foram ao estádio dos Aflitos na noite deste domingo acompanhar o duelo entre Juventude e Náutico, pela 16ª rodada da Série B. Melhor para o torcedor alviverde, que viu o time trazer um ponto de Recife. Empate em 0 a 0, com dois tempos distintos.

No primeiro, o Ju foi superior e poderia ter aberto o placar, sobretudo nos pés de Patryck Lanza e Alisson Safira. Na etapa final, os pernambucanos cresceram, tiveram bola na trave, mas não alteraram o placar.

Com o resultado, o Ju subiu, momentaneamente, uma posição na tabela, em 5º lugar, com 26 pontos. A equipe alviverde terá dois jogos em sequência dentro de casa, diante do Vila Nova, na sexta-feira (10), e do Cuiabá, no dia 17, para tentar subir na tabela.

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Novidades em campo

Sem Diogo Barbosa, lesionado, e Aderlan e Rodrigo Sam, preservados com desconforto, o técnico Maurício Barbieri optou por mandar a campo Gabriel Pinheiro, na zaga, e Patrick Lanza e Raí Ramos nas laterais.

E um terceiro problema quase surgiu para o Verdão logo na saída de bola. Messias sentiu dores no joelho após uma dividida e teve que ser atendido. Mas ele seguiu no jogo dois minutos depois da paralisação.

As primeiras conclusões a gol foram da equipe pernambucana e saíram de arremates de fora da área de dois atacantes que não deixaram saudades com a camisa do Papo: Victor Andrade e Júnior Todinho.

O Verdão demorou para finalizar, mas quando chegou, aos 19 minutos, esteve perto de abrir o placar. MP rolou a bola na área e Patryck Lanza bateu rasteiro. Safira ainda tentou dar o carrinho, mas a bola passou direto, rente à trave esquerda. No minuto seguinte, mais uma vez o lateral-esquerdo finalizou a gol, desta vez de pé direito, Muriel teve trabalho para defender em dois tempos.

Aos 28, a melhor chance do jogo. Fábio Lima foi lançado em velocidade e puxou o contra-ataque, mas o atacante perdeu o tempo da finalização e rolou pra trás onde chegava Safira; o centroavante concluiu sobre o gol.

As duas equipes tinham dificuldade de penetrar na área e insistiam nos chutes de longa distância. Foi assim que Raí Silva e Patryck Lanza pararam em Muriel pouco antes do intervalo.

Pernambucanos levam perigo

Os donos da casa voltaram para a etapa final tentando demonstrar mais ímpeto na partida. Reginaldo, outro ex-atleta do Ju, deu o passe na cabeça de Victor Andrade, que desviou perto do gol.

Aos 18, quando viu que seu time era inofensivo em campo, Maurício Barbieri mudou o meio-campo em busca de uma melhor dinâmica e transição de bola, com as entradas dos antigos titulares Luan e Mandaca. Oito minutos depois, Allanzinho e Wason também entraram na equipe alviverde.

Mas quem quase marcou foi o Náutico. Dodô acertou uma linda cobrança de falta que caprichosamente explodiu no travessão, aos 32.

Mandaca deu a resposta imediata do Verdão na sequência. Ele aproveitou o passe de cabeça de Gabriel, na área, e bateu de primeira, mas Muriel espalmou no meio do gol.

Aos 36, com Manu Castro em campo, Barbieri fez a última tentativa de alterar o placar. Mas quem quase marcou, no último lance da partida, foi Mandaca; mas o cabeceio do meio-campista do Ju foi pelo alto e o time ficou no 0 a 0. Fim de uma sequência de três vitórias seguidas, mas se mantendo no G-6.

Ficha técnica

Náutico 0x0 Juventude

16ª rodada da Série B

Estádio dos Aflitos, em Recife-PE

NÁUTICO: Muriel; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique (Léo Jance, 19/2º), Wanderson e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Júnior Todinho (Reginaldo, 42/1º) e Derek (Luiz Cláudio, 40/2º). Técnico: Hélio dos Anjos

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro (Luan, 18/2º) Raí Silva (Mandaca, 18/2º) e Patryck Lanza (Wadson, 26/2º); MP (Allanzinho, 26/2º), Fábio Lima (Manu Castro, 36/2º) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri