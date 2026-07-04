Juventude empata com o Inter no jogo de ida da final do Gauchão sub-20

Juventude empatou com o Inter, em 0 a 0. Fernando Alves / EC Juventude / Divulgação

O Juventude entrou campo, neste sábado (4), para a disputa do primeiro jogo da final do Gauchão sub-20. O time comandado por Filipe Dias ficou no 0 a 0 com o Inter, em partida disputada no CT alviverde.

O jogo começou equilibrado e os dois times criaram oportunidades. No Juventude, destaque para o goleiro Léo Agliardi, que fez grande defesa. Aos 30 minutos, Scatolin roubou a posse no campo de ataque e serviu Beto, que bateu forte para boa defesa do goleiro colorado.

Na volta do intervalo, o Juventude criou chances de gol. Aos oito minutos, o Verdão encaixou um contra-ataque, e Scatolin arriscou de longe, mas mandou para fora. Aos 16, Carlinhos recebeu um belo passe, tentou a finalização e chutou sobre a meta.

Aos 27, após boa troca de passes, Luisinho ficou com a sobra e arriscou de média distância, exigindo nova intervenção do goleiro adversário. Já aos 38, Nicolas levantou na medida para Nathan, que cabeceou firme, mas a tentativa saiu por cima do travessão.

Agora, os comandados de Filipe Dias voltam a campo no próximo sábado (11), às 11h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para o jogo de volta e a definição do título do Gauchão sub-20. Um novo empate, decisão nos pênaltis.