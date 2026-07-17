Juventude derruba tabu, vence o Cuiabá e fica na vice-liderança da Série B

O Juventude continua em grande fase na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (17), o time alviverde fez 2 a 0 no Cuiabá, no Estádio Alfredo Jaconi, e chegou ao sexto jogo de invencibilidade e sem sofrer gols. Alisson Safira e Raí Silva marcaram.
Foi também o primeiro triunfo do Ju sobre o rival mato-grossense na história. O resultado positivo leva a equipe de Maurício Barbieri aos 32 pontos, momentaneamente na vice-liderança da Série B.
A próxima partida do Verdão, a última no primeiro turno, será na quinta-feira (23), contra o Botafogo-SP, às 21h30min, em Ribeirão Preto.
Sem contar com Mandaca e Lucas Mineiro, o técnico Maurício Barbieri optou por retomar a formação com três atacantes, com Raí Silva jogando centralizado e Fábio Lima voltando ao time na ponta direita.
No duelo das duas melhores defesas da competição, o Ju começou pressionando. Logo a um minuto, Raí Silva recebeu de Safira e chutou rasteiro para boa defesa de Marcelo Carné. Apostando nas bolas aéreas e com maior volume de jogo, o time da casa seguiu com maior presença no campo ofensivo, mas sem finalizações de perigo. Aos 11, em um dos cruzamentos para a área, Messias arriscou de puxeta, mas a bola saiu sobre a meta.
Em um duelo onde o Cuiabá parava muito o jogo com faltas na intermediária, o Ju voltou a finalizar só aos 20, com Patryck Lanza, em um rebote frontal, sobre a meta. Os visitantes só levaram algum perigo aos 25. Calebe arriscou de longe e Jandrei fez firme defesa. No lance seguinte, Raylan também tentou de fora da área e o goleiro do Ju fez outra boa defesa.
Aos 31, na bola parada, o time alviverde conseguiu sair na frente do placar. Raí Silva cobrou falta da intermediária em direção à segunda trave. Alisson Safira apareceu com liberdade e testou firme no canto de Marcelo Carné: 1 a 0.
O Cuiabá tentou a resposta imediata, mas a finalização de Kauan Crysttian parou em Raí Ramos. Aos 43, em contra-ataque rápido, Fábio Lima teve a chance de dar a assistência para Safira, mas tentou o chute, sem direção.
VANTAGEM AMPLIADA
Com menos de 30 segundos, o Ju voltou a finalizar com Raí Ramos e obrigou Carné a espalmar para fora. Aos cinco minutos, Raí Silva deu lindo passe para Fábio Lima, dentro da área, mas o atacante não conseguiu dominar a bola.
Aos oito, em lançamento longo, Eric ganhou de Raí Ramos e bateu forte para a defesa de Jandrei. Aos 12, outra chance de perigo, desta vez com Raylan, que se livrou de dois marcadores e bateu forte de pé esquerdo, rente à trave.
Aos 17, foi a vez de Raí Silva receber de Fábio Lima e tentar o chute cruzado da meia direta. A bola passou sobre o gol. Na sequência do lance, Safira deixou o gramado lesionado e foi substituído por Alan Kardec.
Para coroar a grande atuação, Raí Silva ampliou aos 25 minutos. Outra jogada trabalhada na bola parada, com MP cobrando para a entrada da área, Luan Martins escorando e o meia finalizando rasteiro, forte, no canto de Marcelo Carné: 2 a 0 Ju.
Depois do gol, o Ju passou a controlar a partida. Barbieri fez mais mudanças, com as entradas de Wadson, Allanzinho, Gabriel Pinheiro e Iba Ly. O Cuiabá chegou a finalizar aos 42 minutos, com Pepê, mas a bola passou rente à trave.
FICHA TÉCNICA
Série B do Brasileiro - 18ª rodada
Juventude 2x0 Cuiabá
Estádio Alfredo Jaconi
Juventude
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins (Gabriel Pinheiro, 36/2º), Raí Silva e Patrick Lanza (Wadson, 27/2º); Fábio Lima (Iba Ly, 36/2º), MP (Allanzinho, 27/2º) e Alisson Safira (Alan Kardec, 19/2º). Técnico: Maurício Barbieri.
Cuiabá
Marcelo Carné; Vitor Mendes (Pedro Henrique, int.), João Basso e Alan Empereur; Raylan, Raul, Calebe (David, int.), Pepê e Marlon (Eric Melo, int.); Kauan Cristtyan (Marcos Júnior, 26/2º) e Jean Dias (Vinícius Peixoto, 35/2º). Técnico: Eduardo Barros.
Gols: Alisson Safira (J), aos 31min, no primeiro tempo. Raí Silva (J), aos 25min, no segundo.
Amarelos: Messias, Raí Silva (J); Marlon, David (C);
Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Diogo Berndt. O trio é catarinense. VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN.