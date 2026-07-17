Esportes

Festa no Jaconi 
Notícia

Juventude derruba tabu, vence o Cuiabá e fica na vice-liderança da Série B

Na primeira vez em que bateu o adversário mato-grossense, time alviverde ampliou para seis o número de jogos de invencibilidade e sem sofrer gols

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Maurício Reolon

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