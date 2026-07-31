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Juventude contrata meio-campista com bagagem internacional e ainda busca mais reforços 

Meia assinou com o Verdão até dezembro, após passagem recente pela Portuguesa, Mirassol e clubes do exterior

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Tiago Nunes

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