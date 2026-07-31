Juventude contrata meio-campista com bagagem internacional e ainda busca mais reforços 

Gabriel Pires já está à disposição do técnico Maurício Barbieri para os treinos. Ronaldo Barreto / NetLusa/Divulgação

Na noite de quinta-feira (30), o Juventude surpreendeu e oficializou a contratação do meio-campista Gabriel Pires, de 32 anos, para o restante da temporada 2026. Com bagagem no futebol brasileiro e europeu, o atleta assinou contrato definitivo com o Alviverde até o final do ano para reforçar o setor de criação da equipe.

Gabriel atua tanto como segundo volante quanto na função de armador. A sua contratação já visa no futuro uma possível ausência de Mandaca para o setor do meio-campo. O atleta está nos últimos meses de contrato e já teria um pré-vinculo com o Grêmio.

O ciclo de contratações do Verdão no mercado não está encerrado. Em virtude da lesão do atacante Allanzinho e da saída de Léo Jabá, a diretoria alviverde segue em busca de mais um nome para o setor ofensivo. O objetivo é oferecer mais opções de velocidade e profundidade para a comissão técnica ao longo do returno da Série B do Brasileirão.

Bagagem Internacional e Retrospecto Recente

Em 2026, Gabriel Pires disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, sendo o capitão e um dos principais destaques na campanha que levou a Lusa às quartas de final do estadual, perdendo a vaga para o Corinthians nos pênaçtis. Na sequência, transferiu-se para o Mirassol, onde atuou na Série A do Campeonato Brasileiro e uma partida válida pela Copa Libertadores. Depois, o jogador perdeu espaço no time.

Revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, o meio-campista fez sua estreia profissional pelo Resende (RJ). O desempenho promissor chamou a atenção do futebol europeu, onde construiu uma sólida carreira. Na Itália, integrou a Juventus e defendeu equipes como Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno.