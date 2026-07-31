Juventude contrata meio-campista com bagagem internacional e ainda busca mais reforços 

Na noite de quinta-feira (30), o Juventude surpreendeu e oficializou a contratação do meio-campista Gabriel Pires, de 32 anos, para o restante da temporada 2026. Com bagagem no futebol brasileiro e europeu, o atleta assinou contrato definitivo com o Alviverde até o final do ano para reforçar o setor de criação da equipe.
Gabriel atua tanto como segundo volante quanto na função de armador. A sua contratação já visa no futuro uma possível ausência de Mandaca para o setor do meio-campo. O atleta está nos últimos meses de contrato e já teria um pré-vinculo com o Grêmio.
O ciclo de contratações do Verdão no mercado não está encerrado. Em virtude da lesão do atacante Allanzinho e da saída de Léo Jabá, a diretoria alviverde segue em busca de mais um nome para o setor ofensivo. O objetivo é oferecer mais opções de velocidade e profundidade para a comissão técnica ao longo do returno da Série B do Brasileirão.
Bagagem Internacional e Retrospecto Recente
Em 2026, Gabriel Pires disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, sendo o capitão e um dos principais destaques na campanha que levou a Lusa às quartas de final do estadual, perdendo a vaga para o Corinthians nos pênaçtis. Na sequência, transferiu-se para o Mirassol, onde atuou na Série A do Campeonato Brasileiro e uma partida válida pela Copa Libertadores. Depois, o jogador perdeu espaço no time.
Revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, o meio-campista fez sua estreia profissional pelo Resende (RJ). O desempenho promissor chamou a atenção do futebol europeu, onde construiu uma sólida carreira. Na Itália, integrou a Juventus e defendeu equipes como Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno.
Em 2015, transferiu-se para o Leganés, da Espanha, onde permaneceu por três temporadas, sendo negociado posteriormente com o Benfica, de Portugal. No gigante de Lisboa, atuou por três anos em alto nível. Na sequência, defendeu o Al-Gharafa (Catar), retornando ao Brasil para vestir as camisas de Botafogo e Fluminense, além de uma passagem recente pelo Panserraikos, da Grécia, em 2025.