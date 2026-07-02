Juventude confirma pré-contrato de Mandaca com o Grêmio e saída antecipada só com compensação financeira

Jogador de 24 anos assinou pré-contrato com o Tricolor. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude já tem a informação de que o meio-campista Mandaca assinou um pré-contrato com o Grêmio a partir de janeiro de 2027. Porém, o clube alviverde não vai liberar o atleta para o Tricolor de forma antecipada sem o pagamento de uma compensação financeira.

Segundo uma fonte ligada ao clube, não existe um valor exato a ser cobrado, mas a quantia teria de ser suficiente para que o Juventude possa buscar uma reposição no mesmo nível para a sequência da temporada.

Está descartada a liberação gratuita ou com valores irrisórios, como os que o Grêmio já teria oferecido em outros momentos em que procurou o Juventude para tratar sobre Mandaca. Sendo assim, caso não haja um acordo, o jogador de 24 anos seguirá cumprindo seu contrato no Alfredo Jaconi até o final de 2026.

No clube desde 2023, Mandaca já disputou 143 partidas, com 15 gols marcados e 10 assistências. Com grande identificação com o torcedor, ele não vem sendo titular nas últimas partidas da Série B porque ficou um período considerável afastado por conta de uma lesão no tornozelo. Em 2026, em 22 partidas, Mandaca contribuiu com três gols e quatro assistências. O último desses gols garantiu a classificação do Ju contra o São Paulo na Copa do Brasil.