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Juventude confirma pré-contrato de Mandaca com o Grêmio e saída antecipada só com compensação financeira

Clube exige o pagamento de um valor considerável para liberar o meio-campista ao Tricolor antes do término de seu contrato, que será em dezembro

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Maurício Reolon

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