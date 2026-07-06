Juventude começa venda de ingressos para confronto direto com o Vila Nova

Verdão tem quatro jogos de invencibilidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois do empate sem gols diante do Náutico pela Série B do Brasileirão, o Juventude entra em campo na próxima sexta-feira (10), às 19h, contra o Vila Nova. O jogo será no Estádio Alfredo Jaconi pela 17ª rodada da Segunda Divisão Nacional.

O Papo já começou a venda de ingressos para o confronto contra um adversário direto. O time do estado de Goiás está na frente do Juventude, que ocupa a 6ª colocação com 26 pontos.

Os ingressos antecipados, na arquibancada, custam R$ 50 e a meia-entrada R$ 25. No dia do jogo, os valores sobem para R$ 60 e R$ 30. O torcedor pode comprar o seu ingresso de forma online.

Juventude x Vila Nova

Brasileirão – Série B

Quando: Sexta-Feira (10/07), às 19h

Onde: Estádio Alfredo Jaconi

Início das vendas: 06 de julho, às 14h

Ingressos antecipados

Valor: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)*

Encerramento das vendas: 9/7

Disponível em:

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)*

- O SAT atenderá até as 15h, a partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h (10/07)

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento (setor cadeiras)

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80,00

Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25,00

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br

Estação Jaconera abre às 16h

Portões abrem às 17h

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250