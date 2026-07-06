Juventude começa venda de ingressos para confronto direto com o Vila Nova

Depois do empate sem gols diante do Náutico pela Série B do Brasileirão, o Juventude entra em campo na próxima sexta-feira (10), às 19h, contra o Vila Nova. O jogo será no Estádio Alfredo Jaconi pela 17ª rodada da Segunda Divisão Nacional.
O Papo já começou a venda de ingressos para o confronto contra um adversário direto. O time do estado de Goiás está na frente do Juventude, que ocupa a 6ª colocação com 26 pontos.
Os ingressos antecipados, na arquibancada, custam R$ 50 e a meia-entrada R$ 25. No dia do jogo, os valores sobem para R$ 60 e R$ 30. O torcedor pode comprar o seu ingresso de forma online.
Juventude x Vila Nova
Brasileirão – Série B
Quando: Sexta-Feira (10/07), às 19h
Onde: Estádio Alfredo Jaconi
Início das vendas: 06 de julho, às 14h
Ingressos antecipados
Valor: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)*
Encerramento das vendas: 9/7
Disponível em:
Ingressos no dia do jogo
Valor: RS 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)*
- O SAT atenderá até as 15h, a partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi
- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)
- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)
- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h (10/07)
* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
* Crianças com 11 anos ou menos: isentas
Sócios**
Jaconero Ouro: isento
Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Demais planos: isento
Cadeiras**
Proprietário: isento (setor cadeiras)
Sócios Jaconero Black: isento
Demais sócios: R$ 80,00
Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)
Crianças de 04 a 11: R$ 25,00
Crianças até 03 anos: isentas
** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Estação Jaconera abre às 16h
Portões abrem às 17h
- Torcida do Juventude: portões 01 e 02
- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
Informações fundamentais para acesso ao estádio
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250
OBS.: Ao adquirir ingresso para esse jogo, o consumidor cede e autoriza a utilização gratuita de sua imagem, seu nome e sua voz para posterior publicação em veículos de comunicação.