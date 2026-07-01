Juventude bate o Corinthians e permanece na elite do Brasileirão Sub-20

Dupla Nathan (E) e Nicolas Begliardi (D) foram responsáveis pela vitória alviverde. Leonardo Bidese / E.C.Juventude / Divulgação

Foi no sufoco, na garra e na emoção. Só a vitória valia para a equipe sub-20 do Juventude e os guris cumpriram seu papel. Na última rodada do Brasileirão da categoria, o Papo venceu o Corinthians, por 1 a 0, e garantiu a permanência na Série A. O confronto aconteceu no CT Alviverde, na tarde desta quarta-feira (1º).

Ao longo da competição, o técnico Filipe Dias teve perdas por conta de jovens que atuaram na Copa Sul-Sudeste ou subiram para o grupo principal. Com o encerramento do novo torneio, o comandante voltou a ter à disposição atletas importantes em seu time e venceu quatro das cinco partidas finais.

O Verdão encerrou sua participação na competição em 17º lugar, com 18 pontos. A equipe somou cinco vitórias, três empates e 11 derrotas, com 20 gols marcados e 39 sofridos.

Festa Geral

A chuva prejudicou um confronto de correria, mas a tensão predominava nos dois lados do campo. Enquanto o Juventude brigava pela permanência na Elite, o Corinthians queria avançar às oitavas de final.

Aos 16 minutos, o Ju abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Begliardi, Nathan cabeceou, o goleiro defendeu, mas a bola esbarrou no zagueiro Iago e entrou. Juventude 1 a 0.

No segundo tempo, o time paulista voltou melhor, mas não conseguia ser efetivo nas finalizações. Aos 18, Carlinhos avançou sobre a marcação em jogada individual e chutou na esquerda do goleiro, que defendeu.

Aos 35, o Timão teve dois lançamentos em sequência, mas Luiz Favela e Bahia desperdiçaram.

Ao apito final, o Verdão garantiu a permanência e os paulistas confirmaram sua vaga na próxima fase. O técnico Filipe Dias mandou à campo: Leo Agliardi; Marco Anthonio, Kauã Costa, Maiquel e Henzo; Kaynan, Nicolas Begliardi e Beto (Eliseu); Scatolin (Yarlei), Carlinhos (Wictor) e Nathan (Xande).

Decisão no Gauchão

Agora, o foco é na final do Gauchão Sub-20. O Ju enfrenta o Inter, para quebrar um tabu de 10 anos sem levantar a taça.