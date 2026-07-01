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Juventude bate o Corinthians e permanece na elite do Brasileirão Sub-20

Aos 16 minutos do primeiro tempo, o camisa 9 Nathan marcou o gol que garantiu o Verdão na Série A

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Camila Corso

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