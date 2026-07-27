Jogador do Juventude tem lesão grave confirmada e voltará aos gramados somente em 2027

Allanzinho foi o autor do gol da vitória sobre o CRB fora de casa pela Série B do Brasileiro. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

O Juventude divulgou um comunicado nesta segunda-feira (28) sobre a situação clínica do atacante Allan Victor, mais conhecido como Allanzinho. O atleta teve confirmada uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo.

O clube trata com cautela a situação e prefere não dar prazos para o retorno, que deve ocorrer somente em 2027 pelo tempo longo da recuperação. Nos próximos dias o jogador passará por uma cirurgia de reconstrução dos ligamentos.

Allanzinho tem 11 jogos com a camisa do Juventude neste ano, com um gol marcado. O jogador tinha voltado de uma lesão na coxa após ter ficado um tempo fora da equipe titular. Agora, sofre a pior lesão de ligamento para um atleta profissional.

O atacante sofreu a lesão em um treinamento e tinha desfalcado o time diante do Botafogo-SP, na última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileiro. O clube aguardava os resultados dos exames para se manifestar oficialmente, mas tratava a situação como complexa e dava apoio ao atleta.