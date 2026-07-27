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Jogador do Juventude tem lesão grave confirmada e voltará aos gramados somente em 2027

Atacante sofrerá cirurgia e previsão é de que só volte a atuar após longa recuperação

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Tiago Nunes

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