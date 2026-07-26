Já classificado, Caxias Basquete perde a primeira na segunda etapa da LDB

Time de Miguel viu o Minas chegar a vitória tendo em Lucas Rodriguez o destaque da partida. Felipe Deslandes / MTC/Divulgação

O Caxias Basquete fez um jogo de igual pra igual com o Minas pela 11ª rodada da Liga de Desenvolvimento ocorrida no sábado (25). No final, derrota por 79 a 75, a primeira da equipe caxiense na segunda etapa da competição nacional.

Já garantido na fase final, o time sub-22 do Gambas acumulou nove vitórias em 11 jogos pela LDB, terminando na 4ª colocação do Grupo A. O Corinthians terminou em primeiro, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento. A disputa do título da Série Ouro acontecerá entre os dias 14 a 19 de setembro.

Leia Mais Caxias Basquete derrota o Cruzeiro e segue invicto na segunda etapa da LDB

Diante do Minas, o Gambas fez um bom primeiro tempo, vencendo com parciais de 24 a 17 e 21 a 20. Os caxienses voltaram melhor no terceiro período ficando à frente uma vez mais: 22 a 20. Contudo no quarto e decisivo período, o time comandado por Flávio Espiga caiu de rendimento e sofreu 22 a 8, o que decidiu a partida em favor dos mineiros: 79 a 75 no final.