Esportes

Primeiro revés
Notícia

Já classificado, Caxias Basquete perde a primeira na segunda etapa da LDB

Gambas levou 79 a 75 do Minas e encerrou a fase na quarta colocação do Grupo A

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