"Hoje pecamos pela nossa incompetência de transformar as oportunidades em gols", afirma técnico do Caxias após empate com lanterna da Série C

Caxias não conseguiu vencer o lanterna da Série C. Luiz Erbes / SER Caxias,Divulgação

O Caxias derrapou novamente em casa na Série C do Brasileirão. O time vem de três jogos sem vencer na competição com dois jogos seguidos no Estádio Centenário com empates. Na noite desta terça-feira (30), o time do técnico Marcelo Cabo empatou em 1 a 1 com o Anápolis. A equipe saiu na frente com gol de pênalti de Felipe Rangel, mas sofreu o empate aos 49 minutos do segundo tempo. O resultado frustrou o torcedor e o treinador do Caxias.

— Hoje a gente pecou pela nossa incompetência de transformar o volume e as oportunidades em gols. Muito ruim dois jogos em casa, onde a gente prospecta seis pontos, fazer dois. Mas ainda tem competição pela frente, a gente tem convicção na classificação. Agora é buscar esses pontos que nós deixamos aqui nos jogos fora de casa — analisou Cabo, que comentou sobre o gol no fim:

— Tivemos a oportunidade de matar o jogo, e a gente tomou um gol na última bola do jogo. Então, a gente precisa ter mais atenção. Desconfiguramos um pouquinho ali na última bola na hora que o Anápolis ganha a segunda bola em vez de proteger a área a gente saltou para fazer o contra-ataque então faltou uma leitura de dentro do campo.

Falta de capricho

O técnico do Caxias também lamentou muito a falta de capricho da equipe nas finalizações, algo que foi frisado na entrevista coletiva após a igualdade no Centenário.

— A gente não pode, num jogo de 25 finalizações, fazer um a zero de pênalti. Tem que melhorar. A gente trabalhou a semana, tivemos um volume muito bom. Você consegue ter 25 finalizações diante de um adversário que veio para se defender forte, sair na transição, e aí a gente consegue ter 10 finalizações no gol e fazer um gol de pênalti. Então isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Se a gente tem um pouquinho mais de capricho, perdemos gol, debaixo de um gol, ou só com o goleiro na frente — destacou.

Escolha pelo substituto de Salatiel

Sem o artilheiro e o centroavante Salatiel, suspenso pelo terceiro amarelo e com um desconforto no músculo adutor da coxa, o técnico começou o jogo com Gaspar, mas quem vinha entrando como opção ao camisa 9 titular era Felipe Rangel. O comandante Grená explicou a escolha: