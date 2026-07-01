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Torcida na bronca
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"Hoje pecamos pela nossa incompetência de transformar as oportunidades em gols", afirma técnico do Caxias após empate com lanterna da Série C

Grená soma apenas dois pontos em duas partidas seguidas no Centenário e chega ao terceiro jogo sem vitória

Tiago Nunes

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