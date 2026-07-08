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Herdeiro dos velocistas da natação brasileira, Guilherme Caribé mira Jogos de Los Angeles: "O grande objetivo é a medalha olímpica" 

Guilherme Caribé, vice-campeão mundial nos 50m e 100m livre, segue preparação olímpica treinando nos Estados Unidos

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Maurício Reolon

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