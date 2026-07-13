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Hélen Spadari é quinto lugar em Meia Maratona disputada em Porto Alegre

Atleta de Pinto Bandeira esteve na competição e foi a primeira gaúcha a cruzar a linha de chegada

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Eduardo Costa

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