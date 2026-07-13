Hélen Spadari é quinto lugar em Meia Maratona disputada em Porto Alegre

Hélen Spadari cruzando a linha de chegada. Arquivo Pessoal / Divulgação

A atleta Hélen Spadari, de 28 anos, natural de Pinto Bandeira, teve destaque neste domingo (12) ao disputar, em Porto Alegre, a Meia Maratona (21km), na NB 42K. A corredora da Serra Gaúcha competiu na elite feminina e conquistou a quinta colocação geral.

Hélen fez o tempo de 1h19min13seg. A vencedora da prova foi Ana Catarina Ribeiro com 1h16min55seg. Alice Yuri Lima Fonseca ficou em segundo, Fabrica Stedille acabou em terceiro e Ana Laura Domingues completou o pódio.

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— Eu fiquei bem realizada com o resultado, consegui diminuir em torno de 1 minuto e 40seg da minha última meia maratona oficial, que foi em Floripa, na seletiva pro nacional. Então, estou feliz com a minha evolução, principalmente podendo cruzar a linha de chegada como a primeira gaúcha, representando os gaúchos ali no pódio, com a prova de nível altíssimo — comentou Hélen Spadari, que completou:

— Então, isso é resultado de todo o trabalho que está sendo feito há muitos anos, não só de agora, são praticamente 20 anos treinando, e eu senti um pouquinho de dores abdominais.

Em maio, Hélen Spadari ficou na quarta colocação na Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Ela cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 1h20min53.

Além do resultado expressivo, ela foi vice-campeã da etapa Sul do Campeonato Brasileiro de Corridas de Rua nos 21 km e garantiu vaga na etapa nacional do Rio de Janeiro, que será em agosto.



