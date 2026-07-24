Esportes

A taça vem para a Serra
Notícia

Gramadense vence o Brasil-Pel nos pênaltis, conquista a Copa FGF e disputará a Série D em 2027

No Estádio Bento Freitas, o Trem da Serra contou com a defesa decisiva do goleiro Maicon para levantar a taça

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Camila Corso

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