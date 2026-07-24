Gramadense vence o Brasil-Pel nos pênaltis, conquista a Copa FGF e disputará a Série D em 2027

No apito final, a luta, garra e resistência serrana valeram a pena. No Estádio Bento Freitas, em Pelotas o Gramadense levantou a taça da Copa FGF. Após perder por 2 a 1 para o Brasil-Pel, no tempo regulamentar (na ida, o Trem da Serra venceu por 1 a 0), a disputa foi para os pênaltis. Nas cobranças, Maicon defendeu a última cobrança e o 5 a 4 garantiu o título para o time da Serra Gaúcha.
Por ter chego na final, o Gramadense já havia garantido vaga inédita para uma competição nacional. Porém, o título trouxe um gosto ainda melhor. Em 2027, o Trem da Serra disputará, de forma inédita, a Série D de 2027. Além disso, disputará a Recopa Gaúcha contra o Grêmio, campeão do Gauchão.
O Gramadense entrou no jogo trabalhando defensivamente. O empate bastava para o título, já que o primeiro jogo havia terminado em 1 a 0.
Aos 20 minutos, a defesa do Xavante saiu errado, Camacho buscou, mas sofreu a falta. Na cobrança, o goleiro defendeu. Oito minutos depois, João Vitor chutou de fora da área e Kerlly tentou chutar de primeira, mas a bola foi para fora.
Aos 37, no contra-ataque do Trem da Serra, Ryan encontrou Kerlly na entrada da área, mas a defesa interceptou o chute do atacante. Na sobre, Daros chutou nas mãos do goleiro.
Porém, o time de Pelotas retomou o domínio e, aos 41, abriu o placar. Stret bateu pelo lado esquerdo e a bola desvia em Keven para tirar Maicon da jogada, antes de balançar as redes.
Logo nos primeiros segundos da etapa complementar, Morbeck tentou de cabeça, mas Maicon defendeu para os serranos. Aos cinco, após contra-ataque do Rubro-Negro, a defesa do Gramadense tirou a bola na linha do gol e evitou o gol.
Aos 13 minutos, Kerlly sofreu pênalti do goleiro Davi. Na cobrança, Murilo chutou forte, no canto direito, e deixou tudo igual.
O confronto seguiu disputado. Aos 44, a arbitragem assinalou pênalti para o Brasil de Pelotas e, na cobrança, Morbeck acertou o canto do gol.
O técnico Gustavo Corrêa mandou ao campo: Maicon; João Vitor, Dieter, Keven e Daros; Iago, Camacho (Igor) e Murilo; Kerlly (Weslei Pacheco), Ryan e Wilsinho (Pedrinho).
Festa serrana no Bento Freitas
Com a vitória por um gol da equipe de Laécio Aquino, a decisão foi para as penalidades.
O Gramadense abriu as cobranças com o capitão Dieter, que bateu no ângulo. Murilo, Pedrinho, João Vitor e Wesley Pacheco marcaram para os visitantes.
O Brasil de Pelotas converteu os quatro primeiros, com Morbeck, Gedeílson, Germano e Matheus Streit. Porém, na última cobrança, o capitão Júlio Simas cobrou no meio da meta e Maicon brilhou e defendeu com os pés, garantindo o título inédito para o Trem da Serra.