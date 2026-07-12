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Perto da taça inédita
Notícia

Gramadense vence o Brasil de Pelotas e sai em vantagem na final da Copa FGF

Primeiro jogo foi disputado longe da cidade serrana, no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre. Mesmo assim, o Trem da Serra garantiu o resultado positivo

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