Gramadense vence o Brasil de Pelotas e sai em vantagem na final da Copa FGF

Trem da Serra garantiu a vitória com gol no começo da segunda etapa. Álvaro Bueno / Gramadense,Divulgação

O Gramadense deu um importante passo em busca do inédito título da Copa FGF. Na tarde deste domingo (12), a equipe da Serra venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Estádio Francisco Novelletto Neto, o Passo d'Areia, em Porto Alegre, e abriu vantagem na decisão da competição estadual.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e o gol e só saiu na segunda etapa. Aos três minutos, após um cruzamento de João Victor, o centroavante Kerlly apareceu para completar para o fundo das redes, marcando o único gol da partida e garantindo a vitória do Trem da Serra. O resultado também tirou uma invencibilidade de 21 jogos do Xavante na temporada.

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Com o resultado, o Gramadense joga por um empate no jogo de volta para conquistar o título da Copa FGF. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O confronto decisivo será no próximo domingo (19), às 11h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.