Gramadense recebe o Bagé em decisão da semifinal da Copa FGF 2026

Primeira partida terminou em 1 a 0 para o Trem da Serra. GE Bagé / Divulgação

O Gramadense está a um passo da final da Copa FGF 2026. Neste domingo (5), o Trem da Serra entra em campo, pelo jogo de volta da semifinal, contra o Bagé. O confronto inicia às 14h, na Vila Olímpica, em Gramado.

A equipe da Serra Gaúcha venceu a primeira partida por 1 a 0, com gol de Wilsinho. Portanto, um simples empate já garante o Gramadense em uma final inédita, assim como vitória por qualquer placar. Derrota para o Bagé por um gol leva o duelo para os pênaltis e, por mais, classifica o time da fronteira.

Os ingressos estão no valor de R$ 25 para a torcida local e R$ 50 para a visitante, com meia entrada para crianças de até 12 anos e idosos. Adeptos do Plano Gramsdense têm entrada isenta e podem retirar um bilhete adicional.