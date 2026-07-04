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Gramadense recebe o Bagé em decisão da semifinal da Copa FGF 2026

Neste domingo (5), Vila Olímpica sedia jogo de volta em busca de uma vaga na final

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Camila Corso

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