Gramadense na final: Gustavo Corrêa prega humildade para trazer troféu da Copa FGF à Serra

O Gramadense está na final da Copa FGF 2026. Após vencer o Bagé nas cobranças de pênaltis por 3 a 0, o clube da Serra carimbou o passaporte para a sua segunda final em apenas quatro anos desde a profissionalização do seu departamento de futebol. No próximo sábado, às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, a equipe começa a disputar a taça diante do atual campeão do torneio, o Brasil de Pelotas.
A vaga na decisão veio com uma dose alta de drama. Após vencer o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, o Gramadense acabou superado pelo mesmo placar no confronto de volta, dentro de seus domínios, forçando as penalidades. Na marca da cal, brilhou a estrela do goleiro Maicon, que defendeu uma cobrança, enquanto a trave barrou os outros dois chutes do Bagé.
O técnico Gustavo Corrêa analisou as dificuldades encontradas na partida e destacou a força mental do elenco para buscar a classificação:
— Foi um jogo muito difícil e nervoso. Sempre que se consegue um resultado positivo fora de casa, administrar a vantagem, principalmente o lado emocional, e fazer o que tem que ser feito se torna um pouco mais difícil. Fizemos uma partida um pouco nervosa no primeiro tempo e talvez tenhamos fugido da nossa característica. A equipe lutou, dedicou-se ao máximo e foi coroada nos pênaltis. Esse grupo é maravilhoso, muito trabalhador e merece chegar à final de uma competição tão importante — declarou o técnico.
Passaporte carimbado para 2027
Por ter chegado à final, o time de Gramado já garantiu uma vaga inédita em uma competição nacional na temporada de 2027. O destino exato agora depende da homologação da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para definir se o clube herdará a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Copa Sul-Sudeste. A tendência de bastidores aponta para a Série D, uma vez que o Xavante deverá garantir seu calendário nacional pelo ranking da CBF no ano que vem.
— É uma competição que garante uma vaga nacional histórica para o nosso clube. Acho que isso é fruto de um trabalho não só de agora, mas de anos. Quem está há muito tempo aqui dentro sabe quantas pessoas foram e são importantes nesse processo, desde a diretoria, coordenação, comissão técnica, atletas, até a nossa torcida e a comunidade, que sempre nos abraça. A recompensa é essa: ter a possibilidade de uma vaga nacional pela primeira vez — celebrou Corrêa.
Final longe de casa e a promessa do novo estádio
Apesar do mando de campo, o Gramadense não poderá disputar a grande final no Estádio Vila Olímpica, em Gramado. Por questões de segurança e logística, já que o local atual não comporta um evento desse porte, a Federação transferiu a partida de volta para a capital gaúcha.
A realidade logística do clube, porém, mudará em breve. O Gramadense está construindo o seu próprio estádio desde 2024, focado em erguer uma estrutura ampla e moderna para receber tanto as partidas oficiais da equipe quanto grandes eventos e shows nacionais, atendendo a uma demanda antiga da cidade de Gramado.
— Daqui a pouco tempo, o clube vai estar estreando o seu novo estádio. Agora temos uma final muito grande pela frente, com um grande adversário, mas vamos continuar trabalhando com humildade, com os pés no chão, em busca de trazer esse título para casa", projetou o comandante.