Gramadense na final: Gustavo Corrêa prega humildade para trazer troféu da Copa FGF à Serra

Técnico Gustavo Corrêa retornou ao clube neste ano. Patrick Ferreira / Gramadense / Divulgação

O Gramadense está na final da Copa FGF 2026. Após vencer o Bagé nas cobranças de pênaltis por 3 a 0, o clube da Serra carimbou o passaporte para a sua segunda final em apenas quatro anos desde a profissionalização do seu departamento de futebol. No próximo sábado, às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, a equipe começa a disputar a taça diante do atual campeão do torneio, o Brasil de Pelotas.

A vaga na decisão veio com uma dose alta de drama. Após vencer o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, o Gramadense acabou superado pelo mesmo placar no confronto de volta, dentro de seus domínios, forçando as penalidades. Na marca da cal, brilhou a estrela do goleiro Maicon, que defendeu uma cobrança, enquanto a trave barrou os outros dois chutes do Bagé.

O técnico Gustavo Corrêa analisou as dificuldades encontradas na partida e destacou a força mental do elenco para buscar a classificação:

— Foi um jogo muito difícil e nervoso. Sempre que se consegue um resultado positivo fora de casa, administrar a vantagem, principalmente o lado emocional, e fazer o que tem que ser feito se torna um pouco mais difícil. Fizemos uma partida um pouco nervosa no primeiro tempo e talvez tenhamos fugido da nossa característica. A equipe lutou, dedicou-se ao máximo e foi coroada nos pênaltis. Esse grupo é maravilhoso, muito trabalhador e merece chegar à final de uma competição tão importante — declarou o técnico.

Passaporte carimbado para 2027

Por ter chegado à final, o time de Gramado já garantiu uma vaga inédita em uma competição nacional na temporada de 2027. O destino exato agora depende da homologação da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para definir se o clube herdará a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Copa Sul-Sudeste. A tendência de bastidores aponta para a Série D, uma vez que o Xavante deverá garantir seu calendário nacional pelo ranking da CBF no ano que vem.

— É uma competição que garante uma vaga nacional histórica para o nosso clube. Acho que isso é fruto de um trabalho não só de agora, mas de anos. Quem está há muito tempo aqui dentro sabe quantas pessoas foram e são importantes nesse processo, desde a diretoria, coordenação, comissão técnica, atletas, até a nossa torcida e a comunidade, que sempre nos abraça. A recompensa é essa: ter a possibilidade de uma vaga nacional pela primeira vez — celebrou Corrêa.

Final longe de casa e a promessa do novo estádio

Apesar do mando de campo, o Gramadense não poderá disputar a grande final no Estádio Vila Olímpica, em Gramado. Por questões de segurança e logística, já que o local atual não comporta um evento desse porte, a Federação transferiu a partida de volta para a capital gaúcha.

A realidade logística do clube, porém, mudará em breve. O Gramadense está construindo o seu próprio estádio desde 2024, focado em erguer uma estrutura ampla e moderna para receber tanto as partidas oficiais da equipe quanto grandes eventos e shows nacionais, atendendo a uma demanda antiga da cidade de Gramado.