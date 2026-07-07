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Decisão inédita
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Gramadense na final: Gustavo Corrêa prega humildade para trazer troféu da Copa FGF à Serra

Com a classificação, o time de Gramado garantiu vaga em competição nacional e inicia disputa contra o Brasil de Pelotas

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Tiago Nunes

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