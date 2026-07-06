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Gramadense jogará a final da Copa FGF fora da cidade de Gramado; Confira o local, datas e horários das decisões

Jogo de ida da final será em Porto Alegre neste sábado. Partida de volta está marcada para Pelotas

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Tiago Nunes

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