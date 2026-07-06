Gramadense jogará a final da Copa FGF fora da cidade de Gramado; Confira o local, datas e horários das decisões

Gramadense não poderá jogar em casa a final. Gabriel Bremstrop / Agencia RBS

O Gramadense chegou a sua segunda final de competição estadual desde que abriu o departamento de futebol profissional. O clube vai disputar o título da Copa FGF diante do Brasil de Pelotas. Contudo, o time não jogará a decisão na cidade de Gramado.

O jogo de ida será no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, conforme a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Por questões de logística do Estádio da Vila Olímpica para receber a final, a partida foi confirmada para a capital gaúcha. O jogo de ida está confirmado para o próximo sábado (11), às 19h.

O confronto de volta será no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, no dia 18 de julho, no final de semana seguinte, às 19h, no Estádio Bento Freitas.

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O Gramadense irá disputar uma competição nacional em 2027. Ao que tudo indica será a Série D, mas depende de oficialização da FGF. O Brasil de Pelotas deve ficar com a vaga via ranking da CBF. A outra vaga da Copa Sul-Sudeste deverá ficar com o Xavante.