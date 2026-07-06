Gramadense jogará a final da Copa FGF fora da cidade de Gramado; Confira o local, datas e horários das decisões

O Gramadense chegou a sua segunda final de competição estadual desde que abriu o departamento de futebol profissional. O clube vai disputar o título da Copa FGF diante do Brasil de Pelotas. Contudo, o time não jogará a decisão na cidade de Gramado.
O jogo de ida será no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, conforme a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Por questões de logística do Estádio da Vila Olímpica para receber a final, a partida foi confirmada para a capital gaúcha. O jogo de ida está confirmado para o próximo sábado (11), às 19h.
O confronto de volta será no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, no dia 18 de julho, no final de semana seguinte, às 19h, no Estádio Bento Freitas.
O Gramadense irá disputar uma competição nacional em 2027. Ao que tudo indica será a Série D, mas depende de oficialização da FGF. O Brasil de Pelotas deve ficar com a vaga via ranking da CBF. A outra vaga da Copa Sul-Sudeste deverá ficar com o Xavante.
O Trem da Serra vai chegou à disputa do título após eliminar o Bagé nos pênaltis, no último domingo. O time perdeu em casa por 1 a 0 e precisou das cobranças para se classificar. O placar final foi de 3 a 0. Já o Xavante avançou ao vencer o Santa Cruz por 1 a 0, na Zona Sul.