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Notícia

Gramadense enfrenta o Brasil de Pelotas no primeiro confronto da final da Copa FGF

Equipes se enfrentam no Estádio Francisco Novelletto neste domingo (12), às 15h

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Camila Corso

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