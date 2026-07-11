Gramadense enfrenta o Brasil de Pelotas no primeiro confronto da final da Copa FGF

Jogo de volta está marcado para o dia 19 de julho. Patrick Emanuel Ferreira / Divulgação

O Gramadense está a dois jogos de conquistar seu primeiro título do profissional. Neste domingo (12), o time de Gustavo Corrêa enfrenta o Brasil de Pelotas na final da Copa FGF 2026. A partida de ida inicia às 15h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Logo em sua estreia no torneio, o Trem da Serra luta pelo título. Sua trajetória na primeira fase contou três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, garantindo a liderança do Grupo A. Na semifinal, o duelo com o Bagé foi definido nos pênaltis, após a equipe de Gramado vender o primeiro jogo por 1 a 0 e ser derrotada pelo segundo, pelo mesmo placar.

Já o Xavante está invicto. Após uma fase classificatória com 14 pontos em seis jogos, vindos de quatro vitórias e dois empates, a equipe enfrentou o Santa Cruz na briga por uma vaga na final, e venceu por 2 a 1 no agregado.

O confronto de volta está agendado para o próximo domingo (19), às 11h, no Estádio Bento Freitas.