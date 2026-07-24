Gramadense é recebido com carreata após o título da Copa FGF 2026

Equipe de Gramado conquistou vaga para a Série D do Brasileirão de 2027. @gpaivafotos / Divulgação

A serra gaúcha está em festa desde a noite desta quinta-feira (23). O Gramadense garantiu mais um título para a região, ao vencer o Brasil de Pelotas, nos pênaltis, por 5 a 4, e levantar a taça da Copa FGF 2026.

A comemoração começou em pleno Estádio Bento Freitas. Na casa do adversário, o Trem da Serra contou, mais uma vez, com o goleiro Maicon, para defender a última cobrança de pênaltis.

— Sensação única. A gente trabalha muito para esse dia chegar e o campeonato foi muito difícil para nós, fomos evoluindo. Jogar com o estádio cheio, sabendo da dificuldade que ia ser o jogo. Ter a oportunidade de, mais uma vez, decidir nos pênaltis é incrível — disse o goleiro.

O percurso de retorno para Gramado iniciou após o título e a delegação campeã chegou na manhã desta sexta-feira (24). No pórtico da Várzea Grande, ocorreu a recepção oficial dos atletas e comissão. A carreata seguiu pela cidade até que os atletas se encontraram com a torcida para dividir a alegria — e o grito de "É campeão".

— Eu não tenho as palavras para descrever meu sentimento. São anos vivendo esse clube, sabendo as dificuldades que passamos e onde chegamos hoje. É um título que coroa um trabalho de muito tempo, e entregamos ele também para a cidade, que sempre apoia o Gramadense — celebrou o técnico Gustavo Correa.

Em 2027, a Serra terá um novo representante em competições nacionais. Campeão do Troféu Carlos Caetano Verri, o Dunga, o Gramadense garantiu, pela primeira vez na história, vaga para a Série D do Brasileirão. O clube também disputará a final da Recopa Gaúcha em 2027 contra o Grêmio, em local a ser definido pela Federação Gaúcha de Futebol.

Confira o retorno do Trem da Serra à Gramado: