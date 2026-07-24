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O campeão chegou
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Gramadense é recebido com carreata após o título da Copa FGF 2026

No Estádio Bento Freitas, o Trem da Serra venceu o Brasil de Pelotas, nos pênaltis, e ergueu a taça inédita

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Camila Corso

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