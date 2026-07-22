Gramadense desafia o caldeirão do Bento Freitas em busca do título inédito da Copa FGF 2026

Após conquistar a Terceirona Gaúcha em 2024, zagueiro Dieter pode erguer mais uma taça nos 96 anos do clube. Álvaro Bueno / Divulgação

A quinta-feira, 23 de julho, tem tudo para ficar gravada na memória dos torcedores da região das hortênsias. Às 20h, o Gramadense entra em campo no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, para enfrentar o Brasil no jogo de volta da grande final da Copa FGF 2026.

O time comandado pelo técnico Gustavo Corrêa joga com a vantagem do empate para erguer a taça inédita, após vencer o duelo de ida por 1 a 0, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

A grande decisão, marcada por forte expectativa, precisou exercitar a paciência dos atletas e torcedores. A partida teve sua data alterada em três oportunidades devido às intensas chuvas que atingiram o Sul do estado. Em jogo, além da taça, está uma vaga direta na Série D do Brasileirão de 2027 para o campeão — enquanto o vice-campeão garantirá presença na Copa Sul-Sudeste.

— Estamos lidando diariamente com essa ansiedade. O desejo de jogar logo é enorme, até porque a partida estava marcada inicialmente para o último fim de semana. Esses adiamentos dificultam um pouco a preparação, pois chega um momento em que não há mais o que treinar no campo. O grupo só quer entrar em campo e resolver essa final, até porque na próxima semana já precisamos virar a chave para o início da Divisão de Acesso — explicou o zagueiro Dieter ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Natural de Gramado e com apenas 23 anos, Dieter é um exemplo do projeto de estruturação do clube. Formado nas categorias de base do Gramadense, o defensor atua na equipe principal desde a criação do departamento profissional, em 2022. Mesmo jovem, ele carrega no braço a responsabilidade de liderar o elenco.

— Entendo perfeitamente o significado histórico do que fizemos até aqui e a projeção que a chegada a esta final trouxe para o clube. Mas nós queremos o título. Deixar o nome gravado na história com a conquista da Copa FGF vai muito além de qualquer outra coisa. Essa visibilidade nacional é fruto de um planejamento de anos. Desde 2022, a diretoria sempre estruturou o meu crescimento, me emprestando para ganhar rodagem no futebol gaúcho e fora do estado, mas sempre planejando o meu retorno — destacou Dieter.

Experiência sob pressão no Bento Freitas

Apesar da pouca idade, a rodagem do defensor inclui partidas de grande exigência no futebol de elite do estado. Durante sua passagem pelo São José no Campeonato Gaúcho 2026, Dieter estreou em uma vitória histórica por 1 a 0 contra o Grêmio na Arena e atuou nas quartas de final contra o Juventude, no Jaconi. Essa vivência em grandes palcos é o trunfo que ele compartilha com o jovem grupo para suportar a pressão da torcida xavante em Pelotas.

— Sempre busquei esse papel de liderança, seja para tomar decisões dentro de campo ou para representar o grupo fora dele. Na minha posição, zagueiro jovem costuma enfrentar resistência no mercado, pois os clubes preferem atletas mais velhos. Por isso, em todas as oportunidades em que saí por empréstimo, procurei aprender com os jogadores mais experientes para hoje poder ajudar os mais novos do nosso elenco — comentou Dieter, que completou:

— Embora nossa equipe seja jovem, demonstramos muita maturidade na competição. Eu já vivi a experiência de jogar em estádios cheios contra os times da capital e sei como agir quando a torcida adversária joga contra. Estamos prontos para fazer história.