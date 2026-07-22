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Gramadense desafia o caldeirão do Bento Freitas em busca do título inédito da Copa FGF 2026

Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Trem da Serra precisa apenas de um empate para conquistar a taça em Pelotas

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Tiago Nunes

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