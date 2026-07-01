Fora do G-8, saiba qual é a projeção para o Caxias obter a classificação na Série C

Grená não teve bom desempenho nos últimos jogos em casa. Luiz Erbes / SER Caxias,Divulgação

Dois tropeços em casa diante de Maringá e Anápolis, quando apenas conquistou empates, foram o suficiente para tirar o Caxias da zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe treinada por Marcelo Cabo caiu da 8ª para a 11ª colocação da tabela, com 17 pontos.

Restam sete rodadas para a definição das oito equipes que vão disputar os quadrangulares do acesso. E para alcançar o G-8, o Grená terá que vencer, pelo menos, quatro partidas.

Pela projeção atual, o oitavo colocado, o Floresta, soma 18 pontos, com 50% de aproveitamento. Mantendo o índice ele atingirá entre 28 e 29 pontos para ficar com a última das vagas.

O Caxias tem 47% de aproveitamento e precisa melhorar um pouco seu desempenho. A equipe ainda não venceu fora de casa e deixou quatro pontos escaparem no Estádio Centenário nas últimas rodadas.

— Vamos ter que buscar os pontos fora, né? Infelizmente, a gente tinha uma ideia de fazer esses seis pontos em casa. Te confesso que o jogo passado (contra o Maringá), nós tivemos muita dificuldade, mas hoje (terça-feira) tivemos muito espaço para jogar, criamos, jogamos, tivemos alternativas — lamentou Marcelo Cabo.

O próximo desafio da equipe será neste sábado (4) diante da Ferroviária, em São Paulo. Depois, o Caxias ainda terá pela frente Floresta, Botafogo-PB, Figueirense e Inter de Limeira, em casa, além de Itabaiana e Santa Cruz, fora.

Nas últimas quatro edições da Série C, Floresta, no ano passado, e Remo, em 2024, se classificaram com pontuação inferior a 29. Mas São Bernardo, em 2023, e Aparecidense, em 2022, obtiveram a última vaga atingindo os 29 pontos.

Pontuação do 8º colocado nas últimas edições:

2025

8º Floresta, 27

9º Confiança, 26

2024

8º Remo, 26

9º Náutico, 25

2023

8º São Bernardo, 29

9º Confiança, 28

2022

8º Aparecidense, 29*

9º Botafogo-PB, 29