"Fomos muito felizes na estratégia para esse jogo", diz técnico do Caxias após vitória fora de casa

Técnico Marcelo Cabo no estádio Fonte Luminosa. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias está de volta ao G-8 da Série C. Depois de três jogos sem vencer na competição, o time grená conseguiu a recuperação. Os comandados de Marcelo Cabo venceram a Ferroviária, por 1 a 0, neste sábado (4), em Araraquara.

Além disso, o resultado positivo foi o primeiro como visitante na Série C. Momento importante na 13ª rodada e restando seis jogos para fechar a primeira fase da competição.

— Fomos muito felizes na estratégia para esse jogo, mesmo só com uma sessão de treinamento. Diante de um estudo que fizemos do último jogo e da Ferroviária, a gente precisava mudar a plataforma e jogar no 4-1-4-1. Fomos assertivos no plano de jogo e nas escolhas dos atletas. Fizemos uma boa partida fora de casa — disse em entrevista à Rádio Caxias, após a vitória fora de casa, que completou:

— Para mim, a Ferroviária é uma candidata ao acesso, pelo momento que viveu no estadual, pelo trabalho do Rogério e o grupo que eles têm. Levar uma vitória daqui tem muito valor. É nossa primeira vitória fora de casa dentro da competição — disse Cabo.

Além da mudança de sistema tático, o Caxias teve mudanças em peças. O técnico Marcelo Cabo criou uma estratégia que teve sucesso para vencer a primeira fora de casa.

— Voltamos a criar oportunidades. Tivemos chance de abrir o placar no primeiro e no segundo tempo. Foi uma leitura que fizemos da Ferroviária e precisava anular esse jogo deles. Optamos por jogar com um primeiro volante fixo e dois meias, Matheus e o Marcelo. Jogar com os extremas de pé aberto, a gente teria muita transição no jogo. O gol sai de uma ideia de transição, com o Jhonatan cruzando — contou o treinador.

Com a vitória, o Caxias está de volta ao G-8 e segue brigando pela classificação na Série C.

— A gente volta para o G-8 e entra nos 20 pontos. Temos seis confrontos para buscar aquela margem de 30 pontos que é uma margem segura, mas é um campeonato muito difícil. Requer sabedoria, experiência e resiliência — mencionou Marcelo Cabo.