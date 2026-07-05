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"Fomos muito felizes na estratégia para esse jogo", diz técnico do Caxias após vitória fora de casa

Marcelo Cabo analisou o resultado positivo diante da Ferroviária, em Araraquara. Com o resultado, time grená chega aos 20 pontos e ainda restam seis partidas para finalizar a primeira fase 

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Eduardo Costa

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