Esportes

Nada deu certo
Notícia

"Foi o jogo mais atípico do Juventude", afirma Barbieri após derrota, com quatro gols, no fechamento do turno da Série B

Mesmo com os gols sofridos, o time não perdeu a melhor defesa da Segunda Divisão Nacional

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS