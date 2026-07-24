"Foi o jogo mais atípico do Juventude", afirma Barbieri após derrota, com quatro gols, no fechamento do turno da Série B

Juventude terminou o jogo com um atleta a mais em campo. Arthur Dallegrave / Juventude,divulgação

Após seis jogos sem perder e levar gols, o Juventude teve o seu dia em que nada deu certo na Série B do Brasileirão. No encerramento do primeiro turno, o time que ostenta a melhor defesa sofreu quatro gols para o Botafogo-SP e perdeu por 4 a 2 na noite desta quinta-feira (23).

Segundo o técnico Maurício Barbieri, o time demorou para entender o jogo e a equipe não conseguiu encaixar o seu estilo de jogo fora de casa.

— Demoramos para entender o que o adversário estava propondo do jogo, uma partida com muitos lances diretos, disputa física e a gente demorou a entender. Demos muitos espaços. Até a nossa bola aérea defensiva, uma marca nossa, e sofremos. O 2 a 0 refletiu no primeiro tempo que não conseguimos jogar e entender o jogo. Ficou um jogo sem equilíbrio, de idas e vindas — analisou Barbieri, que completou sobre a etapa final:

— No segundo tempo levamos um terceiro gol muito cedo num erro nosso. Quando estávamos crescendo levamos outro. Esse foi o jogo mais atípico do jogo do Juventude, aonde não conseguimos encontrar um equilíbrio dentro do jogo.

Sem muito tempo para trabalhar, pois a equipe joga na próxima terça-feira (28) diante do Avaí, no Jaconi, Barbieri quer fazer um diagnóstico rápido para corrigir os problemas.