Esportes

4 a 2
Notícia

Fim da invencibilidade: Juventude perde para o Botafogo-SP e fecha primeiro turno em quarto lugar na Série B

Em jogo de seis gols, equipe alviverde não teve boa atuação e acabou sofrendo seu quinto revés na competição nacional. 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS