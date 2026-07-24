Fim da invencibilidade: Juventude perde para o Botafogo-SP e fecha primeiro turno em quarto lugar na Série B

Acabou a invencibilidade do Juventude na Série B do Brasileiro. Na última partida do primeiro turno, em um jogo de seis gols, o time alviverde perdeu para o Botafogo-SP por 4 a 2, na noite desta quinta-feira (23). A partida foi realizada na Arena Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Com o resultado, o Ju fecha o primeira parte da competição nacional com 32 pontos, na quarta colocação. Na abertura do returno, o Ju volta a campo na terça-feira (28), às 19h30min, contra o Avaí, no Estádio Alfredo Jaconi.
Com Gabriel Pinheiro na zaga e o retorno de Lucas Mineiro ao meio-campo, o Ju iniciou a partida vendo o adversário ter maior iniciativa, com posse de bola, mas sem criar chances de gol. Na primeira finalização, aos oito minutos, Patryck Lanza arriscou de fora da área e a bola saiu à direita da meta.
A partir daí, o Botafogo teve o controle das ações. Aos 15 minutos, após cobrança de falta de Rafael Gava, Morelli desviou e a bola acertou a trave. Na sobra, a defesa alviverde não conseguiu afastar e Vilar mandou para as redes: 1 a 0 para os donos da casa. O lance ainda foi avaliado pelo VAR, por mais de quatro minutos, mas o gol foi validado. Depois de seis jogos, a defesa alviverde foi vazada.
Logo na sequência, em finalização de fora da área, Morelli assustou Jandrei. O chute saiu perto do travessão. O Ju até voltou a tentar controlar o ritmo da partida. Aos 28, Patryck Lanza cobrou escanteio na área e bola sobrou para Luan Martins, que soltou a bomba pela direita e mandou longe do gol.
Só que a tentativa de reação alviverde parou em uma cobrança de falta perfeita de Wesley. O chute encobriu a barreira e encontrou o ângulo de Jandrei: 2 a 0 Botafogo.
O Ju só voltou a finalizar aos 46 minutos. Após cruzamento de Lanza, Fábio Lima errou o cabeceio. Porém, a grande chance dos acréscimos foi dos donos da casa. De dentro da área, Patrick Brey finalizou de pé esquerdo, sobre a meta.
Show de gols
Com Nathan Santos na vaga de Raí Ramos, o Juventude tentou ser agressivo na segunda etapa. Logo aos dois minutos, Fábio Lima cobrou escanteio e Safira antecipou a marcação e cabeceou perto da meta.
Só que a tentativa de reação parou em mais um vacilo da defesa alviverde. Em uma troca de passes do Botafogo, Rafael Gava tentou o passe para Morelli e Lucas Mineiro tentou cortar, mas acabou deixando a bola limpa para Arthur Caike, sem goleiro, fazer o terceiro e ampliar o placar.
A esperança alviverde voltou a aparecer aos nove minutos. Em lançamento longo de Marcos Paulo, Patryck Lanza dominou, limpou para dentro da área e, de pé direito, bateu forte, sem chances para o goleiro: 3 a 1.
No minuto seguinte, em cobrança de escanteio, Marcos Paulo cabeceou forte e o goleiro Victor Souza defendeu firme. Só que, de novo, a defesa do Ju deu espaços e o Botafogo aproveitou. Aos 12, Wesley recebeu na entrada da área pelo lado esquerdo e bateu colocado, no canto de Jandrei: 4 a 1 para o Botafogo.
Aos 20 minutos, o Botafogo perdeu o volante Yuri expulso pelo segundo cartão amarelo. Com um a mais em campo, o time alviverde fez mais um logo na sequência. Aos 24, Pablo Roberto, que havia entrado na vaga de Luan Martins, aproveitou um rebote e, do bico da área, bateu cruzado, no cantinho, diminuindo o placar: 4 a 2.
O jogo mudou e o Juventude quase fez o terceiro em outra jogada pelo lado direito. Nathan Santos cruzou rasteiro e Pablo Roberto bateu sobre a meta. Os minutos finais foram de ataque contra defesa, com o Botafogo retraindo completamente as suas linhas. Já a equipe de Barbieri insistia nas bolas aéreas, sem eficiência.
Mesmo pressionando até o fim, o Ju não conseguiu sequer descontar e sofreu a sua quinta derrota na competição.
FICHA TÉCNICA
Série B - 19ª rodada
Arena Nicnet (Santa Cruz)
Botafogo-SP 4x2 Juventude
Botafogo-SP
Victor Souza; Pedrinho (Gabriel Inocêncio, 28/2º), Ericson, Vilar e Patrick Brey; Morelli, Yuri Felipe, Rafael Gava (Walace, 28/2º) e Zé Hugo; Arthur Caike (Guilherme Queiróz, 14/2º, depois Leandro Maciel, 39/2º) e Wesley (Marco Antônio, 28/2º). Técnico: Cláudio Tencati.
Juventude
Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan Santos, int.), Luan Martins (Pablo Roberto, 13/2º), Lucas Mineiro (Manu Castro, 26/2º) e Patrick Lanza (Diogo Barbosa, 32/2º); MP, Fábio Lima (Alan Kardec, 13/2º) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
Gols: Vilar (B), aos 15min, e Wesley (B), aos 31min, no primeiro tempo. Arthur Caike (B), aos 3min, Patryck Lanza (J), aos 9min, Wesley (B), aos 12min, Pablo Roberto (J), aos 24min, no segundo.
Expulsão: Yuri (B).
Amarelos: Ivan Izzo, Patrick Brey (B); Lucas Mineiro, Safira (J).
Árbitro: José Mendonça da Silva Junior auxiliado por Sidmar Dos Santos Meurer e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (trio paranaense). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho-RJ.