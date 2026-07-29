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"Faz algum tempo que venho me preparando para essa função", diz Beto Almeida, executivo do Glória

Aos 71 anos, profissional busca levar o time de Vacaria à elite do futebol gaúcho

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Eduardo Costa

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