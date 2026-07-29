"Faz algum tempo que venho me preparando para essa função", diz Beto Almeida, executivo do Glória

Beto Almeida (D) tem larga experiência no futebol gaúcho. Lenita Maraschin / Glória / Divulgação

O experiente Beto Almeida é um dos personagens conhecidos do futebol gaúcho. Com mais de cinco décadas de atuação no esporte, o ex-treinador passa a exercer uma nova função neste segundo semestre. Ele será o executivo de futebol do Glória na Divisão de Acesso.

Aos 71 anos e natural de Porto Alegre, Beto Almeida tem uma larga experiência no futebol gaúcho, brasileiro e no exterior. No Glória, assume a função com foco no retorno a principal divisão do futebol gaúcho em 2027.

— Já faz algum tempo que venho me preparando para essa função, tenho plena condição de contribuir com os objetivos do Glória na Série A2, com o apoio e suporte da diretoria, comissão técnica, atletas, torcedores e colaboradores do clube, vamos fazer um bom trabalho, com metas bem definidas — comentou o profissional.

Antes de assumir o cargo de Executivo no Glória, Beto Almeida atuou como coordenador técnico das categorias de base do Coritiba, a convite de Júnior Chávare, e também desempenhou a mesma função no Grêmio.

O vínculo com o clube de Vacaria vem de longe: Beto teve uma passagem marcante na década de 1990. Agora, retorna em uma nova função, com a missão de conduzir o projeto do Glória.

— Neste primeiro momento é a manutenção da vaga, e buscar a classificação entre os oito primeiros colocados, e na sequência buscar o acesso — destaca Beto Almeida.