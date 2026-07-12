Executivo do Caxias confirma contratação de centroavante como prioridade na janela de transferências

Executivo grená projetou a chegada de um novo camisa 9 na próxima semana. Porthus Junior / Agencia RBS

Restam cinco rodadas para o final da primeira fase da Série C e o Caxias, por enquanto, está dentro da zona de classificação aos quadrangulares decisivos para o acesso. Mesmo assim, o departamento de futebol grená sabe da necessidade de reforçar o elenco para conquistar o grande objetivo da temporada..

E, após a chegada do atacante Dentinho, do Guarani, a prioridade passa a ser em outra função ofensiva, confirmada pelo executivo Farnei Coelho, após o frustrante empate em 0 a 0 com o Floresta.

- A gente precisa trazer, todo mundo sabe, mais um 9. Um jogo como o de hoje (sábado, contra o Floresta), que a gente poderia botar mais um centroavante e não tem essa característica dentro do elenco O Rangel é um jogador de movimentação E o Gaspar também. Esse 9 que a gente precisa acertar - destacou Farnei, que ainda deu pistas sobre onde o Grená vai buscar o reforço:

- Não vou nem iludir o nosso torcedor. Na Série B é mais difícil de trazer um jogador nessa posição A gente tem duas vertentes que a gente está trabalhando. Estou falando em jogador acima de 10 gols na temporada e que esteja na Série D ou um cara da Série C que está jogando nosso campeonato e que ainda não bateu os 12 jogos.

Uma terceira alternativa, menos provável segundo Farnei Coelho, seria tentar algum jogador que atua no Exterior:

- Chegamos a analisar alguns nomes de fora do Brasil, mas nesta reta final talvez seja muito curto o tempo para adaptação, é diferente quando faz uma montagem e o cara tem toda uma pré-temporada.

O dirigente voltou a reforçar a preocupação orçamentária do clube e disse que outros reforços só chegarão se forem para realmente ajudar e acrescentar qualidade ao grupo.

- Os atletas têm que ser muito assertivos. A gente não pode errar agora nessa reta final. Principalmente, mais uma opção ofensiva para o Cabo. Garantimos que nesta próxima semana vamos finalizar. E aí guardar essa outra ficha para ver onde realmente vamos precisar investir - detalhou Farnei.