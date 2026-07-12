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Série C
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Executivo do Caxias confirma contratação de centroavante como prioridade na janela de transferências

Clube grená vai buscar jogador que seja alternativa ou possa até mesmo atuar junto com Salatiel na reta final do campeonato

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Maurício Reolon

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