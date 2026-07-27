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Executivo de futebol do Caxias garante permanência de Marcelo Cabo: "Tenho convicção no trabalho"

Farnei Coelho ainda afirmou ao torcedor que acredita na classificação da equipe ao quadrangular do acesso

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Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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