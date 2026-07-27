Executivo de futebol do Caxias garante permanência de Marcelo Cabo: "Tenho convicção no trabalho"

Farnei Coelho garantiu continuidade de Marcelo Cabo na casamata. Porthus Junior / Agencia RBS

O torcedor que esperava a demissão do técnico Marcelo Cabo após mais um fracasso do Caxias dentro do Centenário pela Série C do Brasileiro, vai ter que esperar. Ao menos, se depender do executivo de futebol do clube, Farnei Coelho, o treinador está mantido no comando da equipe na reta final da competição.

A derrota de virada por 2 a 1 para o Botafogo-PB, na noite de domingo (26), pela 15ª rodada, fez com que muitos torcedores presentes direcionassem o alvo para Marcelo Cabo.

— Foi um resultado que machucou a gente pelo que temos feito no dia a dia. Se o Caxias confiou em mim é porque alguma coisa tenho a contribuir. Não é a troca de treinador que vai mudar algum cenário. Nos últimos cinco anos o Caxias trocou 14 — lembrou o dirigente na presença de Marcelo Cabo.

Para Farnei Coelho, o Caxias tem criado situações de gol o suficiente para superar os adversários, mas não vem tendo êxito nos últimos jogos, sobretudo dentro de casa, onde obteve três empates e uma derrota seguidas.

— Não estamos dando sorte e a responsabilidade é minha. Tenho convicção total no que está sendo feito aqui dentro e no trabalho do Cabo. E tenho convicção total que a gente vai classificar. Peço pro torcedor confiar na gente — pediu Farnei.