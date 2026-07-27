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"Eu tenho convicção na sequência", diz técnico do Caxias após derrota de virada para o Botafogo-PB

Marcelo Cabo afirmou que a equipe segue apresentando um bom desempenho, mas encontra dificuldades para converter isso em vitórias

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Eduardo Costa

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