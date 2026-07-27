"Eu tenho convicção na sequência", diz técnico do Caxias após derrota de virada para o Botafogo-PB

Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias entrou na reta decisiva da Série C em situação delicada. Restando quatro rodadas para o fim da primeira fase, a equipe está fora da zona de classificação e acumula quatro partidas consecutivas sem vitória no Estádio Centenário. O cenário se agravou neste domingo (26), quando o grená sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-PB diante da própria torcida.

A derrota aumentou a pressão sobre o técnico Marcelo Cabo. Após o apito final, o treinador foi alvo de protestos e ouviu gritos de "burro" vindos das arquibancadas.

— Eu respeito o torcedor quando a gente perde um jogo desses. Eu tenho muita convicção no meu trabalho. A equipe tem produzido e controlado os jogos. Na minha cabeça é a sequência. Meu cargo é do presidente e da diretoria, mas eu penso em sequência. Eu tenho convicção na sequência. Eu tenho a confiança dos atletas, da diretoria — afirmou o treinador, que completou sobre o desempenho:

— Um resultado muito ruim dentro de casa, um resultado muito dolorido para todos nós, comissão técnica, jogadores, diretoria e torcedor. Uma coisa performance outra coisa é resultado. O time continua jogando bem, mas não consegue fazer os resultados.

O Caxias saiu na frente ainda no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Roberto, Breno Santos subiu mais alto que a defesa e abriu o placar de cabeça. Na etapa final, porém, a equipe de Marcelo Cabo perdeu o controle da partida. Um gol contra de Ianson e outro de Rodolfo garantiram a virada dos donos da casa e complicaram a situação grená.

— Analisar isso depois de uma derrota é complicado. Você acaba de perder um jogo em casa, de virada, mais uma vez empilhando oportunidades para ampliar o placar, mas os gols não estão vindo e a pontuação em casa não está vindo. Até o gol, a equipe tinha o controle do jogo. Fizemos um primeiro tempo muito equilibrado. A gente volta pro segundo tempo, com jogo controlado e empilha chances para ampliar. Tomamos um gol atípico e a gente se desequilibrou. O gol afetou muito. Foram cinco ou 10 minutos de uma pane. Os jogadores demoraram um pouco para se reconectar no jogo e numa transição tomamos o segundo gol — analisou o treinador.

O Caxias ocupa a 10ª colocação, com 21 pontos, e ainda pode perder mais uma posição nesta segunda-feira. Isso porque o Floresta, que enfrenta o Maringá, tem a chance de ultrapassar o time grená na tabela. Até o momento, a campanha grená não "decolou".

— Concordo que não decolamos na questão do G-8, nem da pontuação, mas o time continua jogando bem e criando oportunidades. Fizemos um gol de bola parada que treinamos durante a semana. Foram 10 minutos de pane. Um gol completamente atípico que desnorteou a equipe. Assimilar o que aconteceu, se fechar bastante e seguir em frente. Temos 12 pontos pra disputar e ir jogo a jogo. Não podemos ter o sentimento que tudo acabou — disse Cabo, que finalizou:

— Agora, ter tranquilidade, equilíbrio. A questão emocional num todo. Temos que sentar, organizar e planejar o que temos para frente. É muito ruim um resultado desse e ter duas semanas para trabalhar. Precisamos ter foco e trabalhar. Temos 12 pontos e pensar jogo a jogo.



