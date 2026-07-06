"Eu não assinei nada", afirma Mandaca sobre ter um pré-contrato com o Grêmio

Mandaca deve se acertar com o Grêmio. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Um dos destaques do Juventude nas últimas três temporadas, o meio-campista Mandaca despertou o interesse do Grêmio em seu futebol. Conforme antecipado por GZH na última semana, o atleta assinou um pré-contrato com o Tricolor, uma vez que seu vínculo com o Verdão se encerra em dezembro.

Mas o Ju só liberará o atleta em julho mediante o pagamento de R$ 4 milhões. O Tricolor ventilou a possibilidade de envolver jogadores no negócio, mas não houve acordo.

Mandaca entrou em campo no segundo tempo do empate do Juventude com o Náutico, em Recife, no domingo (5), pela 16ª rodada da Série B. Questionado ao término da partida se já havia assinado um acordo com o Grêmio, o meio-campista do Ju foi taxativo:

— Sempre, fui direto e sempre sincero. Eu não assinei nada no momento e essa semana eu ouvi muitas coisas na internet, muita gente aí já me botando como traíra. Mas eu sempre falei que essas propostas, essas coisas, eu deixo sempre para o meu empresário e para o clube — declarou à Rádio Caxias.

Mandaca reiterou seu carinho pelo Ju e se colocou à disposição do técnico Maurício Barbieri para a sequência de Série B.

— Sempre deixei bem claro o meu amor pelo clube, pela torcida, pela diretoria, por todos. E não são alguns torcedores que estão me xingando, estão me chamando disso ou daquilo, que eu vou deixar de correr. Enquanto eu estiver aqui até o final do ano, com a camisa do Juventude, eu vou dar o meu melhor, vou procurar me esforçar ao máximo.

Em seguida, o meio-campista reiterou se de fato não chegou alguma proposta oficial do Grêmio. E deixou seu futuro em aberto.

— Que eu saiba, comigo não. Talvez possa ser que tenha com o meu empresário, mas eu procuro deixar isso sempre com ele. Não posso dizer nada, não posso garantir nada, porque futebol hoje em dia é muito dinâmico, a carreira de um jogador é muito rápida e tem muitas das vezes que eu tenho que pensar um pouco na minha família; tenho que pensar um pouco no meu filho, no crescimento dele, tenho que pensar um pouco na minha melhora também, entendeu? — afirmou antes de finalizar:

— Estou procurando assimilar, analisar muito e tentando manter o foco sempre no Juventude, como eu sempre fiz. E vou honrar a camisa do Juventude até o último dia que eu estiver aqui.

O que pensa o técnico do Ju?

Após se recuperar de lesão, Mandaca ainda não reassumiu a titularidade do Ju na Série B. O técnico Maurício Barbieri conversou com o atleta sobre o interesse do Grêmio e justificou sua escolha em deixá-lo como opção nos jogos.