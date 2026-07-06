Esportes

Vai ou fica?
Notícia

"Eu não assinei nada", afirma Mandaca sobre ter um pré-contrato com o Grêmio

Jogador entrou em campo no segundo tempo no empate do Juventude com o Náutico, pela 16ª rodada da Série B, neste domingo (5)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS