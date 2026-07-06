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"Eu acredito que a gente vai classificar tranquilamente", afirma atacante do Caxias

Jhonatan Ribeiro foi a principal novidade no time grená na vitória sobre a Ferroviária, a primeira fora de casa da equipe na Série C de 2026

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Rafael Rinaldi

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