"Eu acredito que a gente vai classificar tranquilamente", afirma atacante do Caxias

Jhonatan Ribeiro cruzou da direita para o gol contra de Fernandinho, da Ferroviária. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Fim de jejum. Diante da Ferroviária, uma forte candidata ao G-8 da Série C do Brasileiro, o Caxias conquistou a primeira vitória fora de casa na competição. Um resultado emblemático na medida em que o Grená vinha de dois tropeços em casa, e o três pontos em Araraquara recolocaram a equipe de Marcelo Cabo na zona de classificação.

— Uma vitória muito importante, sabíamos da dificuldade que tínhamos ao jogar fora de casa, não havíamos conseguido ganhar nenhuma, só empate e derrota. Tínhamos que buscar essa vitória fora e demonstramos muito empenho, um jogo muito difícil contra a Ferroviária, um time que subiu da Série C para a B e depois caiu, mas conseguimos sair com esses três pontos — avaliou Jhonatan Ribeiro após o jogo à Rádio Caxias.

O atacante foi uma das novidades promovidas pelo treinador grená para o duelo com a Ferroviária. Ele iniciou a partida na vaga de Vitor Feijão e fez o cruzamento para o gol contra de Fernandinho que deu a vitória ao Caxias.

Jhonatan chegou ao Estádio Centenário como reforço da equipe que disputava o quadrangular do acesso no ano passado. Foram dele os dois únicos gols do Caxias na segunda fase daquela edição do torneio.

Em 2026, o atacante amargou o banco de reservas e agora, justamente no momento em que a competição chega em uma reta decisiva, se aproximando do fim da primeira etapa, Jhonatan pode cavar uma vez mais um lugar no time principal.

— É só agradecer mesmo pela oportunidade, a gente tem que continuar trabalhando, não abaixar a cabeça, e quem escala é o Marcelo, ele trabalha durante a semana, ele vê qual é a melhor formação que vai encaixar durante os jogos e a escolha dele sempre vai dar certo — comentou o atacante grená.

Pra encaminhar a vaga

Na primeira vez em que teve dois jogos em sequência dentro do Estádio Centenário na Série C 2026, o Caxias tropeçou e apenas empatou diante de Maringá e Anápolis. Agora, novamente o time de Marcelo Cabo terá dois adversários seguidos dentro de sua casa.

O Grená é 6º colocado, com 20 pontos — pode perder uma posição nesta segunda se o Amazonas derrotar o Itabaiana —, e se somar seis pontos contra o Floresta, no sábado (11), e o Botafogo-PB, no dia 26, a equipe precisaria apenas de mais uma vitória nas últimas quatro rodadas para chegar aos 29 pontos, uma margem segura de classificação, pelo menos em 8º lugar.

O otimismo no grupo de atletas do Grená cresce na medida em que o time se aproxima de seu primeiro objetivo na competição.

— Todos nós estamos preparados quando chegar o quadrangular, porque eu acredito que a gente vai classificar tranquilamente, e nesse quadrangular vai ser uma virada de chave do Caxias, e eu creio que a gente vai conseguir subir — declarou Jhonatan Ribeiro, que finalizou: