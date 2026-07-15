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"Estou preparado para encarar esse desafio", diz novo atacante do Caxias

Dentinho, 29 anos, chega com contrato até o final da temporada e será opção para o técnico Marcelo Cabo na sequência da Série C

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Eduardo Costa

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