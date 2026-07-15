"Estou preparado para encarar esse desafio", diz novo atacante do Caxias

Dentinho foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (15). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias tem mais um reforço como opção para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Dentinho, 29 anos, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (15). O jogador chegou na semana passada e já treina com o elenco e será opção para o técnico Marcelo Cabo nos próximos jogos.

— Acho que para o atleta escolher um clube é pensado num todo. Muito feliz de estar aqui no Caxias. Tive outras propostas, mas a que eu escolhi foi a do Caxias e estou muito feliz. Já trabalhei com o Farnei (executivo), o Cabo (treinador) também, junto com o Gabriel (auxiliar) e com outros atletas também. Já estou me sentindo em casa. Então, muito feliz com a minha escolha — disse o jogador em entrevista coletiva.

Dentinho tem passagens porAvaí, Vila Nova, Chapecoense, Guarani, onde estava por último, e Brusque, clube em que trabalhou com o técnico Marcelo Cabo, em 2024.

— O Cabo e o Gabriel são excelentes pessoas. Tive a experiência de trabalhar com eles em Brusque. A confiança que ele passa para o grupo, para o elenco, e aprendi muito com eles. Hoje estar trabalhando novamente com eles é um ponto importante. Acredito que eu já consigo me encaixar no jogo dele, até por ele também conhecer as minhas características — contou o atleta.

O atacante tem sete jogos nesta temporada pelo Guarani. Na Série C, foi apenas uma partida, em abril. Desde lá, não atuou mais pela equipe de Campinas.

— Estou muito bem, até porque não estava parado, estava treinando, joguei alguns jogos, mas por questão de escolha do treinador, fiquei fora de alguns jogos. Sempre trabalhando no dia a dia, nunca baixei a minha guarda. Estou preparado para encarar esse desafio e colocar o Caxias na melhor situação — afirmou Dentinho, que completou sobre suas características: