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Estádio Alfredo Jaconi e CT do Juventude são afetados por forte temporal que atingiu Caxias do Sul

Chuva de granizo provocou estragos nos espaços alviverdes, principalmente nas casamatas do CT, na madrugada desta quarta-feira (29)

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Camila Corso

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