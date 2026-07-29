Estádio Alfredo Jaconi e CT do Juventude são afetados por forte temporal que atingiu Caxias do Sul

CT sofreu principais prejuízos. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Um forte temporal, com chuva de granizo, atingiu a Serra Gaúcha na madrugada desta quarta-feira (29), provocando estragos em diversos locais da região. Um dos setores atingidos foram os espaços do Juventude. O Estádio Alfredo Jaconi e, principalmente, no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC) sofreram danos materiais.

No Jaconi, pontos dos camarotes foram atingidos, além de placas de publicidade. Ainda no dia anterior, por conta do vento, a bandeira do mastro principal foi rasgada.

Por volta das 23h30min, a chuva de granizo atingiu a cidade e, na manhã desta quarta-feira (29), os prejuízos foram encontrados no CFAC. As casamatas dos campos 1 e 2 estavam praticamente destruídas. O temporal também provocou queda de árvores.

O gramado sintético sofreu avarias nas laterais, além de danos em cercas, toldos, placas e telhados. Alguns dos portões de acesso do CT arrancados pela força do vento. Vidros da área administrativa foram quebrados, ocasionando danos na parte interna do estabelecimento.

O clube informou que os danos registrados foram apenas materiais e já realiza o levantamento completo dos prejuízos, para restabelecer as áreas afetadas o mais breve possível.

Confira imagens dos estragos no CT Alviverde:

Confira o vídeo que o clube divulgou nas redes sociais: