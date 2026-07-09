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Mentalidade de final
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"Esse time tem poder para jogar grandes jogos", afirma zagueiro do Juventude antes de encarar o Vila Nova

Verdão está invicto há quatro jogos e já soma 11 partidas sem sofrer gols na Série B deste ano

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Tiago Nunes

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