"Esse time tem poder para jogar grandes jogos", afirma zagueiro do Juventude antes de encarar o Vila Nova

Messias tem 30 jogos com a camisa do Juventude na temporada. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude tem um compromisso crucial na noite desta sexta-feira (10), às 19h, quando recebe o Vila Nova no Estádio Alfredo Jaconi. A partida, válida pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, põe frente a frente duas equipes que brigam diretamente na parte de cima da tabela.

O Vila Nova, que chegou a ser líder, tenta recuperar o posto após ser ultrapassado pelo Criciúma na abertura da rodada. Já o Juventude, ocupando a sexta posição com 26 pontos, vê o confronto como a oportunidade perfeita para encostar de vez no bloco de elite e consolidar sua candidatura ao acesso.

Questionado se o elenco alviverde possui a experiência necessária para desbancar os times que estão no topo da tabela, o experiente zagueiro e líder do elenco Messias preferiu reformular a análise. Para o defensor, o grupo comandado por Maurício Barbieri já provou sua capacidade em confrontos de alto nível.

— Acredito que este esse time tem o poder para jogar grandes jogos. Mostramos isso contra líderes e também fizemos grandes jogos contra o São Paulo e contra o Grêmio, ainda no Campeonato Gaúcho. Nossa equipe é muito qualificada e tem, sim, essa casca. Em confrontos com o peso do jogo de amanhã (sexta-feira), o segredo é absorver a mentalidade do nosso torcedor. A torcida transforma esse jogo em uma final, e nós temos que entrar em campo com esse mesmo espírito — destacou Messias.

Ambição além do G-6: O Sonho do Título

Embora o foco inicial de quem briga no topo seja garantir uma vaga na zona de classificação, a liderança e o tamanho do Juventude fazem o elenco olhar para o alvo mais alto. Messias ressaltou que o grupo não se contenta em apenas figurar entre os primeiros, alimentando o desejo de ser campeão. Em 2023, o time foi vice:

— A gente fala em estar no bloco de cima pelo fato de serem os clubes que se qualificam na luta pelo acesso. Mas é claro que o Juventude, pela grandeza do clube e pelo trabalho que estamos fazendo com toda a comissão técnica e o apoio da nossa torcida, tem sempre que entrar em campo visando a liderança e o título — declarou o defensor, que completou:

— A nossa história é grande demais para nos contentarmos apenas com um segundo ou sexto lugar. Mas, como o professor Barbieri sempre fala, com os pés no chão. Sabemos que a Série B exige muita regularidade por ser um campeonato longo.

A Fortaleza Defensiva

Os números do Juventude justificam o otimismo do torcedor e dão respaldo ao trabalho de Maurício Barbieri. O sistema defensivo da equipe é um dos mais sólidos do campeonato. O time vem de uma sequência de quatro jogos sem sofrer gols e, no total da competição, já completou 11 partidas sem ter a meta vazada. Messias dividiu os méritos dessa marca com todo o coletivo alviverde.